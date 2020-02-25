【武漢肺炎】抗疫行山破壞環境　水塘掉麵包餵魚　網民鬧爆勁冇品

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，為避免逗留人多擠逼的地方，愈來愈多人選擇上山呼吸新鮮空氣，不過一窩蜂的行山熱潮，卻令各個山頭滿布垃圾，甚至有人發現缺德者將大量麵包掉進大潭水塘餵魚，嚴重影響水質。網民紛紛批評，不只是隨地拋垃圾、池塘餵魚等，用喇叭播歌亦非常缺德，「嘈住其他唔想聽你音樂既人」。

有網民日前到大潭水塘郊遊時，發現有人把大量麵包皮掉入水塘，疑似餵飼水塘的魚。（fb「西環變幻時」圖片）

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剛過去的周末，大帽山、城門水塘、龍脊等行山熱點出現人多車多的墟冚場面，與繁忙時間的油尖旺區無異，隨之而來是垃圾量突然增多，行山徑滿布膠樽、紙巾、煙頭，甚至用過的口罩等，非常噁心。

有網民昨日（24日）在facebook群組「西環變幻時」發文，日前到大潭水塘郊遊時，發現有人把大量麵包皮掉入大潭水塘，疑似餵飼水塘的魚，但此舉卻嚴重影響水質。樓主指本港行山人士欠缺公德心，包括隨地掉垃圾、塗鴉、公廁環境惡劣、播放音響等，認為大家應自重，做好公民教育，保護郊野環境。從樓主上載的照片可見，水塘有一條條白色麵包浮面，為數不少。

帖文隨即引起熱議，有網民指自己上周末在香港仔水塘，同樣見到有人將麵包皮餵魚及雀仔，有人則指曾多次勸告相關人士，但還是不獲理會。有網民則抱怨，用喇叭大大聲播放音響亦是缺德行為，「要聽音樂就用耳機啦，嘈住其他唔想聽你音樂既人」、「去郊外就是想欣賞大自然的寧靜及天然的聲音，聽音樂不如留在家中自己欣賞」。

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根據香港法例第102章 《水務設施條例》，「任何人放置、或導致或容許放置任何固體或液體，而放置的方式或地方使該固體或液體可能跌落或被沖入或帶入構成水務設施部分的水中，即屬犯罪」，一經循簡易程序定罪，可處罰款及監禁2年。