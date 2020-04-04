台男因心情鬱悶當街撒大量全新口罩　行為可恥又浪費下場超慘

新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒，防疫期間勸導民眾「口罩不亂丟」，依台灣環保署最新規定，防疫期間亂丟口罩污染行為已提高裁罰標準，違規者第一次查獲的罰鍰提高到台幣3600元，再犯者最重可處罰台幣6000元，新北市一名業務員疑似因為心情鬱悶，竟當街灑了大量口罩，雖然是乾淨未使用過的，新北市還是決定對他開出最高罰金台幣6000元，杜絕類似情況再度發生。

新北一名業務男子疑似因為心情鬱卒，竟當街撒起口罩，引起網友撻伐。 （爆料公社圖片）

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有網友在臉書「爆料公社」貼出照片，寫道「口罩，看了很無言」，可見照片中一條馬路上，灑滿了看似乾淨無使用過的大量口罩，隨後有網友貼上影片，指出是一名業務員惡意丟棄，影片中這名業務員念念有詞，說著「業務啊，跑了也10年，專業領域也不會輸人家，總是人家自以為什麼就是什麼，這些口罩，有多少人每個禮拜去排隊預購，這些口罩，低頭下去拜託來的，還被人家嫌棄，一次兩次，我也不會接受第三次。」說著說著同時往馬路開始撒起口罩。

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業務員氣憤的說「既然人家不會認同，我也不會自作多情，以後，自己看著辦，口罩嘛，自己排隊拿。」疑似是因為心情鬱悶，他將車內有的大把口罩灑光，他還嗆聲「這邊有攝影機，紅單我也不怕」。影片曝光後也引來眾網友撻伐。

有網友認為「真的很不應該拿口罩出氣！也是人家辛苦趕工的⋯對方嫌棄可以捐送給有需要的人來珍惜⋯」、「再怎麼委屈，也不要造成別人的困擾啊！總得有人去清掃，不是嗎？」、但也有人認為「應該是受了很大的委屈，但用了不適當的方式宣泄。」、「唉…看完影片後，這個年頭好人不好當啊！好心幫人家要了口罩分送還被嫌棄」

根據「TVBS」報導，儘管這名男子丟的是乾淨口罩，但丟棄情節嚴重，這樣的行為已經觸法，新北市環保局已經決定對他開出最高罰款台幣6000元。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】