【新冠肺炎】全美國人應戴口罩？　副總統彭斯：CDC討論中

根據美國約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）統計，全球確診新型冠狀病毒肺炎COVID-19患者突破90萬例，全美確診病例突破20萬例。在有關美國民眾應否戴口罩的問題上，美國副總統彭斯（Mike Pence）1日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問表示，美國疾病控制與預防中心（CDC）正討論，並在適當時候將相關建議上呈總統。

不過彭斯說，目前最有效的方式，仍是保持6呎以上的社交安全距離。

CDC和白宮疫情工作小組的專家一再建議公民，勤洗手、不摸臉，但不建議民眾出門配戴口罩。美國總統特朗普31日記者會上，建議民眾在外可佩戴圍巾，CNN主持人詢問彭斯，總統的建議與CDC意見相左。

彭斯表示，這幾周以來，專家意見仍為身體不適者、有症狀者與照護者佩戴口罩，而一般民眾則保持安全社交距離；CDC專家正討論有關佩戴口罩的議題，並會在適當時候將這項建議上呈總統。

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