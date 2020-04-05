台玩家遊戲內說「武漢肺炎」被封號10年　代理與中國原廠結束合作

新冠肺炎（COVID-19）疫情奪去不少寶貴生命，中國國務院把4月4日定為「全國哀悼日」，國內的遊戲更關閉伺服器一天，一些遊戲的港台伺服器也暫停一天。不過，在遊戲重開後，有台灣玩家因為在遊戲中提及「武漢肺炎」，被中國遊戲原廠封鎖帳號10年，台灣伺服器的代理商隨即發表強硬聲明，表示與中國原廠終止合約。

涉事的遊戲是《劍俠情緣叁》，台灣伺服器由台灣網銀國際代理。（官網圖片）

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涉事的遊戲是《劍俠情緣叁》，台灣伺服器由台灣網銀國際代理，4月4日當日為配合「全國哀悼日」，遊戲在上午9時至11時30分進行臨時停機維護。遊戲恢復後，有玩家聊天時提及「到底該怎麼稱呼武漢肺炎病毒」時，有人回應「好的，中國武漢肺炎」。有內地玩家截圖並向原廠舉報，令台灣玩家帳號被封10年（3650天），其他多名玩家亦被禁言。

內地原廠西山居遊戲其後發微博表示，公司於昨日（4日）發現《劍俠情緣叁》台服聊天頻道，有用戶惡意發表和疫情有關的不當言論，對此公司強烈譴責，並在第一時間勒令代理商立即整改。

台灣代理網銀國際則在今日（5日）發聲明，直言「網銀國際堅持維護台灣玩家的發話權益，原廠如果堅持要規範不合台灣既有的言論環境，我們將不惜終止合約，停止與中國廠商的任何商務合作。」最終西山居遊戲公告，停止與網銀國際的合作，網銀國際亦宣布《劍俠情緣叁》台服將於5月5日中午12時停止營運。

有內地玩家舉報，台灣玩家聊天時提及「武漢肺炎」。（網上圖片）

事件引來兩地網民熱議，內地網民支持原廠西山居，「西山居好樣的」、「大事面前從來不含糊」，台灣網民則支持網銀強硬回應，捍衛台灣人的言論自由，「網銀我大哥」、「網銀真男人」、「不跪就是不跪！」。