道別一幕曝光！阿笨不捨志村健追上討抱抱　網民心痛3拍檔只剩牠

被尊稱為「日本喜劇之王」、縱橫日本演藝界48年的喜劇泰斗志村健上月29日因感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎不治，終年70歲，消息震撼一眾粉絲。他生前主持的長壽節目《天才！志村動物園》昨晚（4日）播出紀念特輯，回顧園長與動物的溫馨互動，其中他與契仔阿笨的道別片段更感動一眾主持及觀眾，播出後即引起討論。

志村健身為黑猩猩「阿笨」的契爺，每集都會穿上工人褲父子裝，在鏡頭前抱抱親親，盡顯深厚感情。（資料圖片）

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《天才！志村動物園》（天才!志村どうぶつ園）的特別單元《阿笨與阿占》極受觀眾歡迎，自英國鬥牛犬阿占4年前離世後，園長志村健也不幸病逝，3名好拍擋如今只剩黑猩猩阿笨於動物園生活。

紀念特輯昨晚播出志村健與阿笨於錄影結束後的道別畫面，穿父子裝的阿笨由契爺志村健牽手帶回動物園園長爸爸身邊，契爺溫柔道別後便轉身離開，沒料阿笨即時追上腳步，躺於地上撒嬌和討抱抱，盡顯不捨之情。志村健見狀只好摸摸阿笨的肚子安慰，說道「還會再見的，Bye Bye」便再次離開，可是阿笨想了想又再追上。

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志村健看到契仔的舉動，一邊安撫，一邊面帶微笑對牠說「好囉，Bye Bye，就這樣囉」，然後再次離開，但阿笨仍窮追不捨，直接奔向他的雙腳。志村健只好直接抱起阿笨，緊緊相擁時，他更不禁眼泛淚光，父子的深厚感情令節目主持及嘉賓紛紛淚崩。

園長與阿笨的互動已成絕響，但製作團隊決定延續節目，並會保留《志村動物園》的冠名，主持人則交由一直於節目中擔任管理員、與志村健共同主持的相葉雅紀負責，他於特輯中看到園長與動物的互動時，亦數度忍不住哽咽落淚。

志村健離世後，阿笨生活的動物園亦有貼出《阿笨與阿占》的合照悼念。 （Instagram@cuddlydominion_official）

特輯播出後，志村健與動物的相處片段引起網民討論，紛紛大呼不捨，直指看到他和阿笨的告別畫面特別難過，「他們之間的友誼是如此純淨，看起來就像是圖畫書中的世界」，「現在只剩下阿笨了，好心痛」、「志村園長不僅只愛阿笨，而是對所有動物都很熱情，這成為了一個很棒的節目」。

網民又為接手主持的相葉雅紀打氣，期望他承繼園長的精神，為觀眾帶來娛樂，「志村先生肯定會從天上看着相葉的」、「志村先生將永遠活在我們的心中，永遠不會忘記」