新冠肺炎｜日網民回顧諧星志村健廣告　一洗搞笑形象變認真帥爆！

新冠肺炎（COVID-19）於日本持續肆虐，連演藝圈亦未能倖免。當地知名諧星志村健於上周一（23日）證實確診，是首位確診日本藝人，雖然住院期間持續接受治療，但不幸於昨晚（29日）11時不治，終年70歲，亦是當地首位因染疫而去世的日本藝人。

不少網民在討論區、Twitter留言悼念，更回顧他過往的作品，其主持的電視節目中亦常展露搞笑才能，可謂深入民心。但原來他亦有認真一面，在2016年一個啤酒廣告中與樂團合作彈奏三味線，志村健的帥氣形象令人刮目相看。更令網民震驚的是這位「搞笑怪叔」一直未婚，背後有着心酸的原因。

志村健最為人熟悉的形象莫過於笨蛋殿下（馬鹿な殿様），把臉塗白、畫粗眉、梳超高髮髻再配金色和服，加上招牌動作「斬頸」，曾令不少觀眾捧腹大笑。（IG圖片）

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知名諧星志村健，原名志村康德，1950年2月20日出生於東京。他最為人熟悉的形象莫過於笨蛋殿下（馬鹿な殿様），把臉塗白、畫粗眉、梳超高髮髻再配金色和服，加上招牌動作「斬頸」，曾令不少觀眾捧腹大笑。

志村健曾主持《八點！全員集合》、《志村大爆笑》、《天才！志村動物園》等廣受歡迎節目，被後輩藝人稱為「日本喜劇之王」。而最為港人熟悉的就是他主持的《天才！志村動物園》特別篇「阿笨與阿占」，亦能感受到他對動物的愛心。

知名諧星志村健於上周一（23日）證實確診，是首位確診日本藝人，雖然住院期間持續接受治療，但不幸於昨晚（29日）11時不治，終年70歲。（IG圖片）

但原來除了知名的搞笑形象，志村健更有認真帥氣一面，日本麒麟啤酒（Kirin）於2016年曾邀請他與東京斯卡樂園管弦樂團（東京スカパラダイスオーケストラ）以及日本傳統樂器「三味線」演奏家上妻宏光一同在廣告內演奏。

志村健一開始以笨蛋殿下的形象在錄影廠出場，更發揮搞笑本色玩弄樂器，之後一望向舞台，另一個穿黑色和服的他與樂團及上妻宏光即合奏起來，認真彈着「三味線」，與本來的趣怪形象有強烈反差，連網民亦對他的表演嘆為觀止。

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不過他的感情生活亦是為人關注，去年在節目被問到為何仍未婚，他表示其實一直有結婚意願，又坦言自19歲開始，每3年就換女朋友，他表示一直很想有自己的小朋友，但每次亦因為伴侶沒生小朋友，關係最終亦無法開花結果，「沒有小孩，就沒有我存在的價值」。

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因為單身的緣故，即使年屆七旬，他仍一直敬業樂業，繼續於幕前做好本份。對於志村健昨日離世的惡耗，網民感嘆一代諧星的搞笑技能沒落，很多經典時刻只能成為追憶。