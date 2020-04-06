焗爐當儲物櫃用　僱主呻外傭誤觸開關險釀火災　網民：你都有責任

土地問題是港人的共同煩惱，蝸居內如何分配儲物空間都是一門學問。有外傭僱主早前發文大呻，指家中焗爐一向不會使用，故用作儲存食材，不料外傭抹地時誤觸開關，令焗爐內的食材起火冒煙，幾乎釀成火災，狠批外傭「低能」。不過網民了解事件後，卻稱僱主同樣有責任，「唔用又插電掣？呢個意外其實係可以避免」。

有僱主大呻外傭誤觸焗爐開關險釀火災，惟網民了解來龍去脈後卻指僱主本身也有責任。（fb群組「僱主工人姐姐互相討論區」影片截圖）

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有僱主日前於fb群組「僱主工人姐姐互相討論區」上載片段及發文，指家中外傭「日日有新嘢」，幾乎釀成火災。片中可見，樓主廚房的焗爐內不斷冒出白煙，不過爐內放的並非正在烹調的食物，而是多包仍未拆包裝袋的食材，其中兩盒已被取出放到地上，疑有烘燶痕跡。

樓主稱，家人一向不使用該焗爐，故將冬菇、麥皮、藥材等食材放於爐內儲存，事發時外傭蹲於地上扭毛巾，背部疑不慎觸碰焗爐開關肇禍。樓主嬲爆稱，意外後全屋滿佈白煙，但外傭「冇諗過整熄，係咁標煙然後若無其事去抹嘢」，令她大感憤怒，直斥：「係咪傻㗎？千叮萬囑佢去廁所扭毛巾，懶到爆！」

樓主指家人一向不使用焗爐，故將食材放於爐內儲存，意外後部分食材疑有烘燶痕跡。（fb群組「僱主工人姐姐互相討論區」影片截圖）

樓主立即熄爐降溫，並拍片紀錄冒煙情況向外傭公司投訴，她事後更新指已即時將外傭送回公司並解僱，大呻涉事外傭已有多次前科，「佢好多誇張嘢，都唔知點培訓」。

網民看過片段亦感同情，認為樓主解僱外傭是無可厚非，「咁樣落去遲早出事，呢個係common sense嘅問題」、「好多工人做錯事真係唔緊要，但係唔知錯唔認錯，好難接受到」。

不過，不少人質疑樓主亦有責任，「既然個爐唔用，你又放雜物入去就應該斷電抆電掣，其實你自己都有責任，今次就話着火？下次爆炸點算」，樓主則回應指焗爐供電連接廚房電源，「一斷全部斷」，但未獲網民支持，「講緊嘅係家居安全問題，你呢個意外其實係可以避免，當然工人都有部份責任但不是全部」、「點解講到自己一啲責任都無咁」。

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