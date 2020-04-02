外傭不滿少主排隊排得差　扯耳仔拖行3呎　懶理小朋友爆喊繼續罵

常說請外傭猶如一場賭博，遇到對小朋友有愛心又照顧周到的姐姐當然好，相反則令人頭痛又惱怒。有網民日前在黃大仙現崇山的超級市場內，見到令人心痛一幕，只見一名外傭不滿少主沒按指示排好隊，而拉扯其耳朵拖行3至4呎，還不斷責怪他，直至拍照者上前阻止才停下手來。他其後將照片放上網，籲大家廣傳令小朋友的父母得悉事件，「實在看不過眼」。

有網民見到一名外傭不滿少主沒按指示排好隊，而拉扯其耳朵拖行3至4呎，還不斷責怪他。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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有網民將照片分享至facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」，指事發於上月31日下午5時許，在黃大仙現崇山的超市內遇見這位外傭，當時有小朋友獨自一人在樓主前面徘徊，過一會後外傭就行過來，並怪責他沒有排好隊，繼而「二話不說一手拉住小朋友耳仔扯佢，扯咗成3、4呎」，小朋友即時大喊，直至樓主口稱「你知唔知你虐緊個小朋友」，對方才收口。

外傭當眾扯少主耳仔全過程

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樓主表示外傭出手太俐落，「應該係慣犯」，又指希望能廣傳消息令小朋友父母知道她的真面目。

帖文引熱議，有網民直斥「咁樣打人個仔，離譜」、「完全垃圾行為，扯耳仔已可以唔使要」、「調返轉，太太講極你都唔聽，又可唔以扭你隻耳仔？」有網民則擔心小朋友有心理陰影，希望其父母能早日發現處理問題。