新冠肺炎｜台醫生曾稱「不必戴口罩」　網民鬧爆突改口：還是要戴

近日台灣有市民搭乘捷運未戴口罩被規勸時，反指台灣名醫「柚子醫師」陳木榮在防疫宣導短片說，健康的人搭乘大眾運輸工具不用戴口罩。陳木榮隨即在社交平台發文說，口罩政策是隨著時空背景不同的變動，為了接下來的疫情預做準備，並非「急轉彎」。

陳木榮說，2月6日宣導的時空背景，是全台灣只有16個案例，沒有任何一人是社區感染。宣導的重點是：「現在沒有社區感染，健康的人不戴口罩感染風險很低」、「拜託生病的人一定要有公德心，要戴口罩」。只要你是健康的人，就算不戴口罩，沒有任何一個人會在你的身旁傳染新冠病毒給你。

「柚子醫師」陳木榮在社交平台發文回應事件。（截圖）

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他說，不同的時空背景，本來就有不同的防疫宣導，明白事理的人，可以明確知道這些道理。不明白事理或是心存惡意的人，不斷地放馬後炮攻擊隨時變化的防疫措施，不斷以後來的防疫措施來攻擊之前為什麼不提早實行。

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但在2月6日錄製完成之後，影片開始播出，他收到了排山倒海大量的辱罵。「以後發生社區感染就是這條搖尾巴的狗害的」、「綠色的柚子狗」、「你知道生病的人多沒有公德心嗎？我不管在哪裡被感染，我一定會找你算帳！」他說，種種難聽的話語，一句又一句刺入他的心。

陳木榮說，時間來到4月1日，台灣有329例確診案例，其中有283例是境外移入，政府宣布口罩政策開始進入下一階段，搭乘大眾運輸工具要戴口罩。這是為了接下來的疫情預做準備，並非「急轉彎」。

他說，面對不斷變化的疫情，不同的時間點，處理事情的方法本來就不一樣。舉例來說，國家在不同的時間點注意不同國外入境的人，以往注意中國、香港、澳門，後來注意義大利、韓國、伊朗，最後注意歐洲及全世界，有心人士不應該以「入境政策急轉彎」來攻擊國家。

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陳木榮說：「幾個月來，那些曾經在各個角落辱罵政府的人，一邊堅持全台灣所有人24小時都要戴口罩，一邊瘋狂謾罵國家害你買不到口罩，說真的我看不起你。你不斷在國家的防疫政策後面扯後腿，卻忘了到現在為止，你是在國家的保護之下才能平安無事。」

至於有人質疑，歐美國家就是沒有戴口罩，疫情才會這麼慘。陳木榮說，他同意這件事，但是，在疫情沒有大爆發之前，身旁沒有任何感染新型冠狀病毒的人，不戴口罩也沒有人會傳染給你，但是在疫情大爆發之後，戴口罩就是保護自己跟保護別人的其中一個方式，歐美不應該在大爆發之後還堅持不需要戴口罩。

陳木榮最後呼籲：「從現在起，戴好你的口罩，在這場重要的防疫戰爭。第二回合開始。」

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