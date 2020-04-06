缺德男用過紙巾塞私家車擋風玻璃　車CAM影低晒　一聽報警即道歉

隨處亂拋垃圾已經無公德心，新冠肺炎（COVID-19）疫情下把污糟紙巾塞到別人車上就更加離譜。黃大仙鑽石山日前有缺德男把用過紙巾刻意放在一輛私家車的擋風玻璃上，過程被車Cam拍下。車主事後欲報警處理，涉事男子知悉後即打電話道歉。網民看後紛紛狠斥「啲人咩心態？」

黃大仙有男子日前把用過紙巾刻意放在一輛私家車的擋風玻璃上，過程被車Cam拍下。（fb「慈雲山資訊交流」）

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有居於黃大仙鳳禮苑的網民在facebook群組「慈雲山資訊交流」發文，稱上周五（3日）晚上9時許，其私家車停泊在屋苑停車場，車cam清楚拍下一名藍衣大叔，有意停下腳步把用過的紙巾夾在車頭水撥，其後徑自離去。車主不禁氣憤表示，「今時今日疫情之下感覺得相當憤怒！」

有網民認為涉事男子會否出於私人恩怨，車主就解釋當晚停車場二樓沒有固定車位，「（停車場）阿姐話佢多數擺呢個位， 但四周都仲有好多位」，未知是否與車位有關。



車主後來透過職員通知涉事男子，稱將會轉交片段予警方跟進，對方立即致電道歉，才因此作罷不再追究。

有鑑於本港新冠肺炎疫情持續，網民紛紛大鬧涉事男子「自私精」，「叫佢畀錢做全車大消毒」，又批評他沒有公德心，「特登放喺人架車係咩心態」、「當正自己私家位」。

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