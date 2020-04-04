拍片怒批乘客不掩嘴咳嗽　美國巴士車長4日後不適終染新冠肺炎亡

「我們正處於疫情之中，咳嗽不遮口鼻是很危險的。」美國底特律一名巴士司機上月拍片大罵，有女乘客在車上不掩嘴咳嗽的做法，呼籲大眾要重視疫情，結果引來不少關注。惟他發布影片4日後就出現身體不適，本周四（2日）不幸因感染新冠肺炎病逝，終年50歲。

哈格羅夫上月拍片，批評女乘客在車上不掩嘴咳嗽的做法，本周四傳出因感染新冠肺炎逝世。（影片截圖）

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50歲的哈格羅夫（Jason Hargrove）上月21日在facebook上載自拍片段，直言「要為所有在這輛巴士上的人感不忿」。他指當時巴士上約有8、9名乘客，但一名女乘客竟在咳嗽時沒掩住口鼻，「要知道新冠病毒可以透過空氣飛沫傳播」。

他又說作為巴士司機，只想做好本份的工作，努力生活照顧家庭，「 我讓你登上巴士，但你沒有任何防護施下咳嗽好幾次……受夠了，我感到被侵犯」。短片引起熱議，其個人fb的觀看次數達42萬次，逾1.5萬個轉發。

巴士車長批乘客咳不掩嘴全文

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不幸的是，哈格羅夫拍完短片4天後就感到不適，本周四更傳出他因感染新冠肺炎過身的消息，但未知是如何感染病毒。

底特律市長Mike Duggan直言，「每個美國人都應該看哈格羅夫的影片，在我們關上前門之前，他已被感染了」。他又指如果看完哈格羅夫的短片都沒有流淚，這讓他感到奇怪，「因為有人不將疫情認真看待，就將他（哈格羅夫）的生命置於危險」。

（紐約郵報）

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