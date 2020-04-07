自私女郊外擅摘野生中草藥帶走　目擊網民怒斥：幾乎把葉子摘光

香港自然資源豐富，郊外不時可發現具藥用價值的植物，市民如未獲得批准，理應不得擅自摘取使用。有網民早前行山，目擊兩名女子於郊野採摘中草藥黃牛木，樓主看不過眼開聲斥責，惟兩人並無理會，將草藥放進隨身袋帶走。片段引來大批行山友批評，怒斥兩名女子「太冇公德心」。

有網民行山時，目擊兩名女子於郊野採摘中草藥，對方更取出隨身袋帶走草藥。（fb群組「花草樂 植物天地」影片截圖）

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該網民於fb群組「花草樂 植物天地」發文，指早前行山時見到兩名女子於一山頭採摘山草藥，更做足準備帶同隨身袋，將摘下的草藥放進袋中帶走。樓主稱，事發時看不過眼，於是開聲「單打佢幾句」，不過對方並無理會，「幾丈厚面皮，影佢嚇佢都當我無到」。

樓主事後查看植物，發現兩名女子「幾乎把葉子脫光」，推測兩人摘走的是黃牛木，指該植物的葉很有藥用價值。

樓主事後查看植物，推測兩名女子摘走的是黃牛木。（fb群組「花草樂 植物天地」圖片）

不少網民看過片後，批評片中兩名女子行為自私，「香港愈來愈多呢種冇公德心的人」、「自私的行為，去到邊破壞到邊。唔理咩國藉，同蝗蟲無異」、「為了大家，為了子子孫孫，請保護大自然！這種行為係無恥嘅」。

根據《郊野公園條例》，任何人未經許可，在郊野公園範圍內切割、摘取或根除任何植物或植物的任何部分，可被罰款2000元及入獄3個月。