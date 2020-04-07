【新冠肺炎】美漢怕染疫殺妻後自殺　檢測結果證同為陰性

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，美國伊利諾州（Illinois）芝加哥一名54歲男子耶瑟尼克（Patrick Jesernik）與59歲妻子施里費斯（Cheryl Schriefer）早前一同接受病毒檢測，但耶瑟尼克疑因為過度擔心受感染，竟於上周四（2日）射殺妻子後吞槍自盡；其後當局證實，兩夫婦的檢測結果均為陰性。

警方表示，施里費斯因為出現呼吸困難的徵狀，於是在耶瑟尼克的陪同下前往接受病毒檢測，但就在等待結果期間，耶瑟尼克非常擔心與妻子感染了新冠病毒，導致最終殺妻後自盡。

當日警方抵達案發現場，發現二人倒臥在血泊中，頭上有明顯槍傷，並在耶瑟尼克遺體附近檢獲一支左輪手槍，內裏裝有3粒子彈及，另找到2個彈殼。經驗屍後，警方判斷二人死於槍擊，耶瑟尼克是自殺，施里費斯則被槍殺。

耶瑟尼克的父母表示，兒子先前曾透露很擔心與妻子同告染病，由於連日來跟他無法聯絡，於是報警求助，豈料竟迎來噩耗，其後兒子與媳婦二人的檢測結果證實為陰性。

對於此結局，網民均大為嘆息，留言稱「他（耶瑟尼克）對疫情的恐懼已蓋過理智，為什麼不多等幾天呢？簡直是枉死」、「這真是讓人不勝唏噓」、「即使確診也不一定會死，何必如此反應過度呢」。

▼疫情下的美國

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