18歲女被孩子叫阿姨發爛渣　車停高速公路吵大鑊　孩子媽：無叫錯

重慶交通警員日前到高速公路調查私家車急停事件，揭發一件超無聊糾紛。據報當時有孩子無意中呼叫車內18歲女子做「阿姨」，令女子大為不滿，爭執下雙方各不相讓堅決不同行，最終只能由警員駕駛帶他們離開危險地帶再處分。

為了一句阿姨，兩方不顧危險高速公路上大吵。（梨視頻片段截圖）

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事件發生在4月2日重慶萬州，一輛私家車停在往上海方向的高速公路應急車道上 ，路旁還放有行李，兩名女子大聲爭吵，險象環生，引來警員到場處理。

其中一名女子堅稱自己一方沒有錯，原來她的兒子在車上無意中叫另一名18歲女子做阿姨，引來對方不滿，認為孩子無禮，對方認為自己只有18歲，只能是姐姐不能被稱為阿姨。

孩子媽媽則力撐冇叫錯，大聲怒吼「就算大一天都可以叫阿姨，何況你大十七、十八歲。」孩子媽媽又批評女子被叫「阿姨」後，全程玩單打又出言趕她下車， 讓她很受氣。

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警員獲知他們爭執的理由後哭笑不得 ，原想勸雙方盡快上車離開，惟車主稱累不能駕駛，擺明拒絕與對方一家同行，最終警員無奈走上私家車當暫時司機，把兩家人帶離危險位置後， 向司機罰款200元再扣3分，以作懲戒。