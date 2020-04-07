撞見男友帶女人回家　美國拳王梅韋達19歲女兒疑拿刀捅傷小三被捕

43歲美國「不敗拳王」梅韋達（Floyd Mayweather Jr.）叱咜拳壇多年，其19歲女兒 Iyanna Mayweather近日爆出因感情糾紛而傷人被捕，據稱她在其男友、饒舌歌手NBA Youngboy家中碰見第三者，雙方激烈爭吵下，憤然拿刀捅傷小三。

拳王女兒Iyanna Mayweather近日爆出因感情糾紛而傷人被捕。（警方圖片）

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據外媒報道， Iyanna近日到20歲男友NBA Youngboy位於德州賽普裏斯的寓所時，發現對方與前女友LaPattra在一起，雙方因而展開激烈罵戰，Iyanna聲稱自己是NBA Youngboy的未婚妻，要求對方離開，其後Iyanna衝到廚房拿出兩把刀。

知情者稱，LaPattra手臂多處受傷，是Iyanna用刀刺傷她造成的。當警方抵達現場時，發現LaPattra倒在地上，需緊急送院，幸好只有手部受傷，沒有生命危險。報道亦指，NBA Youngboy一度被警員鎖上手銬帶走，但經調查後已經獲釋。

拳王對女兒寵愛有加。（Iyanna Mayweather Twitter圖片）

Iyanna被控以致命武器進行嚴重襲擊，交出30,000美元（約23.3萬港元）保釋金後獲釋，並被要求與LaPattra保持至少1,000尺距離。

據了解，Iyanna是梅韋達與第一任女友所生的孩子，兩父女感情很好，Iyanna不時在Instagram上載與爸爸的合照。梅韋達亦對女兒寵愛有加，不只願意花7位數字慶祝女兒生日，甚至讓她以名車代步。

（綜合）