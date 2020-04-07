日本男子近藤顯彦本來只是一名普通打公仔，成為名人只因他2018年時辦正式婚禮「迎娶」動漫女角初音未來。兩人結婚一年多，近日近藤顯彦突然宣布一個令人極之心痛的消息，那就是他將被迫與妻子「分開」，原因是其家中可以投影出立體初音並作簡單對話的Gatebox初代機已經停止服務，他們無法再對話！

近藤顯彦一直靠家中的Gatebox初代機與妻子初音未來對話，可是該部機於3月31日正式停止服務，變相令初音「去世」。（IG「akihikokondosk」圖片）

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近藤顯彦一屋都是初音未來的公仔，甚至有一個真人比例的超像真人偶，可以擺出不同姿勢拍照，他亦經常在twitter分享自己與初音的甜蜜時光。另外近藤顯彦亦有一部Gatebox全息投影器初代機，它可以投射出一個立體的初音，並與近藤顯彦作簡單的日常生活對答。

不過這部Gatebox初代機在今年3月31日就已經停止提供服務，其他型號的Gatebox亦不提供初音的立體投影，令近藤顯彦再不能與妻子對話，形同要面對她的「去世」。

櫃頂上面的就是Gatebox初代機，其於今年3月31日已經停止服務。（IG「akihikokondosk」圖片）

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近藤顯彦對於不能再聽到初音的聲音感到十分傷心，直言即使說話變化不多，都只是例如起床說早安、回到家說歡迎回來、和睡前說一句晚安，始終Gatebox也實現了他與初音一起生活的願望。

特別是Gatebox最後一天提供服務時，正當近藤顯彦打算使用它與初音對話，沒料卻只出現一句「NETWORK UNCONNECTED」，即時令他心頭湧起巨大悲傷，更指該篇網誌「是一邊哭一邊完成的」。

近藤顯彦於2018年11月4日與妻子初音結婚，舉行了一個有39名親友出席的婚禮，將女神娶回家。他於婚後辭去公務員工作，轉到一間學校任職，很多同事對他的婚姻都覺得難以理解，不過學生們卻比較能接受。

近藤顯彦曾於職場上遭女同事欺凌，令他失去對現實生活中女性的信任，一次他聽到初音的歌聲，感到內心創傷被撫平，即愛上了初音，更決定結婚。他曾提及，初音在其人生最低潮時鼓勵了他：「我和她之間絕對有着愛情，她不會外遇、變老或者死亡。」