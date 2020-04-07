【新冠肺炎】南非夫婦滯留馬爾代夫「無限期蜜月」　天堂變地獄

馬爾代夫藍天白雲、椰林樹影、水清沙幼，是不少人心目中的人間天堂，不過對於一對度蜜月的新婚夫婦來說卻變了地獄。這對南非夫婦本來只是到馬爾代夫6日，但因為新冠肺炎疫情影響，南非全國封鎖並關閉機場，令他們無法回國，更要承擔每日高昂的住宿費。

南非夫婦勞爾和奧利維亞3月22日到馬爾代夫旅行度蜜月，本來只打算留6天。（Olivia De Freitas fb圖片）

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27、28歲的南非夫婦勞爾（Raul）和奧利維亞（Olivia De Freitas）3月22日到馬爾代夫旅行度蜜月，本來只打算留6天，他們出發前各國已經開始實施愈來愈多的旅行限制，他們已經對旅程有所擔憂，但旅行社向他們保證，無論即將採取何種政策，所有南非公民都將被允許回國，他們於是繼續行程。

他們度過了愉快的數天，不過美好時光並沒有享受多久，他們星期三收到通知南非將於星期四（26日）午夜封鎖全國，並關閉機場。但即使他們馬上動身回家，他們最快都要5個小時的飛機到多哈，停留3個小時，再坐9個小時的航班到南非，趕不及在封國前回去。而且馬爾代夫也宣布封國，意味如果他們離開了，將被禁止折返。

無奈下，他們只有留在馬爾代夫，經南非領事館聯絡，在馬爾代夫大約有40個南非人，他們可以選擇自費租用包機回國，價格為10.4萬美元（約80.6萬港元）。不過由於很多人認為太貴，最後包機告吹。

夫婦留在Cinnamon Velifushi Maldives度假村，本來可以住180人，但現在只有他們2人。（agoda圖片）

夫婦只有繼續留在Cinnamon Velifushi Maldives度假村，亦是度假村內唯一的客人，全體員工為他們隨時待命，度假村本來每晚750美元（約5817港元），即使他們獲得較大的折扣，但一日一日的過去，帳單越來越大，這筆意外「旅費」本來是他們用來支付首期。

南非的封鎖最少持續到4月16日，但解封時間仍然未明，直至4月5日大使館聯繫他們，把他們送到另一個五星級度假村，幸好該處大部分住宿費用會由當地政府承擔。對於回國無期，奧利維亞慨嘆「每個人都說他們想被困在一個熱帶小島上，真的被困便不會這樣想了。」