【新冠肺炎】日本40醫生私自聚餐致集體感染　院長震怒：不可原諒

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，日本慶應義塾大學附屬醫院發生集體感染事件，40名駐院醫生因在上月無視社交禁令，私自舉行大型聚餐，周一（6日）證實至少18人確診。校方得悉事件大為震怒，發表聲明批評涉事醫生缺乏防疫意識，「這種行為不可原諒」。

慶應義塾大學附屬醫院在官網發出聲明稱，一名初級醫生率先於上月31日確診，院方隨即要求99名密切接觸者居家隔離14日及接受檢測，結果周一證實至少18人確診，現已安排入院治療。

聲明指出，由於疫情肆虐，院方不但取消了實習醫生的畢業禮，還再三告誡防疫期間切勿舉行聚餐等社交活動，惟仍有40名駐院醫生無視禁令舉行大型聚餐，結果爆發集體感染。

院長北川雄光說，身為守護病患的醫護人員，這樣的行為絕不可原諒，缺乏醫生的自覺，「作為指導初級醫生的大學醫院，院方為此向全社會致以深切歉意，並會繼續嚴格注意和指導初級醫生的行為，防止事件重演。」

日本本少網民留言稱「當醫生的不應該都是社會精英嗎？怎麼連防疫基本知識都無」、「這班醫生太愚蠢了，趕快辭職吧」、「這證明高學歷不一定代表有能力和有承擔」。

截至周二（7日），日本累計有4459宗確診，共98人不治。日本首相安倍晉三宣布，國內7個地區進入緊急狀態，為期一個月，由4月7日至5月6日，對象地區為東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡7個都府縣。

▼疫情下的日本

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