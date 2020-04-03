【新冠肺炎】「拉麵味道變淡了」　日漢食出乾坤拯救自己

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，日本神奈川縣茅崎市一名年約20歲的男性上班族，3月18日吃拉麵期間突然覺得味道變淡，恐怕自己的味覺與嗅覺可能有異，隨即往醫院接受檢查，不幸地證實受新冠病毒感染。

神奈川縣茅崎市保健所周四（4月2日）指出，男患者當日去吃拉麵突然覺得「味道變淡了」，擔心自己的味覺與嗅覺出問題，满腹狐疑之下，分別在3月24日及30日前往求醫，直至4月1日終確診。

當局表示，患者現時情況良好，症狀輕微；他在確診前後均沒有上班，相關單位正在調查其同住家人有否受感染。

截至周四，日本累計有2769宗確診個案，其中神奈川縣佔182宗，全國合共71人不治。

日前，多名醫家學專家表示，失去味覺及嗅覺可能是無發燒及咳嗽等病徵人士的唯一感染症狀，且常見於年輕確診者。《彭博》3月23日報道，確診的NBA爵士球星高拔（Rudy Gobert）曾失去嗅覺，高拔甚至在Twitter上發問，自己4日沒聞到任何氣味，認為失去味覺和嗅覺或是新冠肺炎的病徵之一，「有沒有人遇到同樣情況？」報道更指出，包括中國、韓國、意大利的確診者在內，不少患者早期都有失去味覺、嗅覺等情況，這可能是早前期的病徵。

南澳洲福林德斯大學耳鼻喉科教授Simon Carney稱，Anosmia（嗅覺缺失症）患者會失去嗅覺，是感冒患者常見症狀，目前未被列入新冠肺炎的病徵之一，惟不少無病徵確診者均試過喪失嗅覺及味覺的情況，這類病人可以在鼻腔中檢測高濃度病毒。Simon Carney認為這些人是潛在帶病毒者，目前篩查程序無法檢測出來，這或可解釋為何病毒在許多國家快速擴散。

另外，台灣名醫陳志金曾在Facebook上表示，嗅覺或味覺異常也常見於過敏性鼻炎、鼻竇炎等，但話雖如此，民眾仍應提高警覺。

▼疫情下的日本

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