稱確診病人要求多多動輒投訴　前線護士轟：好似全港醫護欠咗你咁

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍未受控，前線醫護疲於奔命工作，承受極大壓力。繼有自稱為Dirty Team成員的醫生發文批評確診病人不合作，再有自稱前線護士於facebook投稿，大呻有確診病人「當自己係皇帝」，要求於醫院叫外賣，轉住單人房等等，如不獲回應即要脅投訴，令樓主不禁怒斥：「唔係唔可以有要求，而係所有要求都要合理先得㗎！得閒無事就搵醫護人員來發洩，乜咁樣做係啱嘅咩？」

繼有自稱為Dirty Team成員的醫生發文批評確診病人不合作，再有自稱前線護士發文，大呻有確診病人「當自己係皇帝」。（資料圖片）

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該名自稱於dirty team工作已一個月的前線護士昨投稿至fb專頁「HA Secrets」，直指疫情爆發以來，「最辛苦嘅並唔係工時長、冇得返屋企、又或者要擔心PPE唔夠，而係要我對住一班當自己係皇帝嘅病人」。她說明白確診病人面對不少限制，亦要接受隔離治療，未能讓親友探訪，但直言這並非呼喝醫護人員的藉口，「冇人想病，亦都冇人想入院，入得院的話只要你願意配合，其實所有嘅嘢並唔係想像中咁差」。

樓主直言，工作最辛苦的是要「對住一班當自己係皇帝嘅病人」。（資料圖片）

樓主稱，有部分病人住院時要求多多，一時要求住進單人房，一時又指醫院的食物「唔啱食」而要求叫外賣，完全不配合治療，「總之醫護人員做嘅所有嘢都係錯，好似全香港醫護人員欠咗你咁樣」。樓主指，有病人不時於病房內發脾氣，一時要脅要找院長，一時又揚言向傳媒投訴，「大佬，我係咪前世欠咗你，定係我係你殺父仇人？使唔使一路醫病一路做spa再嘆番杯香檳呀」。

樓主忍無可忍，直指於公立醫院治療並不代表不能有要求，不過要求必須合理，批評部分無禮貌的病人行為過分，「得閒無事就搵醫護人員來發洩，乜咁樣做係啱嘅咩？如果連咁基本嘅禮貌都冇，我真係唔知你哋嘅父母點樣教導你」。

樓主稱，有部分病人住院時要求多多，甚至以醫護人員作為發洩對象。（資料圖片）

帖文引來網民瘋傳，不少人指如樓主所言屬實，相關病人行為是十分自私，「自己唔乖，只顧個人享樂搞到中招，已經係對社會不負責任嘅表現，仲要諸多要求」、「的確有好多自私鬼，又要五星級服務，不知所謂」。亦有網民留言為前線醫護打氣，「辛苦晒醫護，知道你地一路都盡心盡力」、「沒有教養的人太多，自私自利，辛苦晒護人員」。

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