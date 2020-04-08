醫護長戴口罩勒傷耳痛到爆炸　加拿大少年3D打印護耳神器

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，各國醫護人員日以繼夜工作，站在抗疫最前線，除了承受巨大工作壓力，也因長期戴着眼罩、口罩等裝備而感不適。加拿大一名13歲少年得知不少醫護因戴口罩而被橡筋勒傷耳朵，遂想到以3D打印技術製造護耳膠條，更免費將製成品捐至醫院送給醫護人員，好人好事獲網民大讚。

13歲加拿大少年Quinn得知醫護因常戴口罩而勒傷耳，想到以3D打印技術製作護耳膠條。（fb「Heather Roney 」圖片）

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受疫情影響，世界各地的醫護人員都盡心盡力留在抗疫前線，早前一名意大利護士就分享自拍照，臉上多處的口罩和護目眼罩壓痕令人一看就感受到他們的工作辛酸。加拿大有醫院更向民眾請求解決這些「職業病」的方法。

當地一名13歲少年童軍Quinn得知醫護的難題後，決定「日行一善」，想方法解決口罩勒耳的情況。他思考一輪，想到以可調教鬆緊的膠條扣住口罩橡筋，令醫護的耳朵也可「鬆一鬆」免受磨擦。

Quinn先畫下設計圖，然後以家中的小型3D打印機印出「護耳膠條」的樣本，並請父母的護士朋友試用。他的媽媽表示，「我們請了一個在醫院工作的護士朋友試用，她挑選了她最喜歡的一個，然後Quinn開始24小時不間斷地開始印製」。

Quinn以家中的小型3D打印機印出「護耳膠條」，他其後大方分享設計圖，呼籲有3D打印機的人一同製作膠條供有需要醫護使用。（fb「Heather Roney 」圖片）

帖文一出即獲大批網民留言大讚，短短數日更已獲逾42萬次分享，Quinn的媽媽其後更新，指兒子正忙於繼續打印膠條捐贈到當地醫院送予醫護人員，「他已經做出好幾批護耳膠條，將會捐贈出去」，又大方分享設計圖，呼籲有3D打印機的人一同製作膠條供有需要醫護使用。

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