水龍頭傳陣陣異味　揭頂樓水箱藏大量排泄物　台網民：全棟日日用

日前台灣一名網友發覺水龍頭流出的水有異味，但房東詢問自來水公司都沒問題，於是檢查水塔，沒想到卻在水塔內發現大量廢棄物，而大樓的住戶都已使用污染過的水源許久，讓他超級傻眼。

日前台灣一名網友在「爆料公社」發文表示，約兩個月前陸續有房客察覺水龍頭流出的水有異味，對此房東也詢問自來水公司是否這次配水中的氯含量較高，導致異味，但得到回覆是正常，原PO心裡雖然覺得奇怪但只好繼續使用。有房客再次向房東提出自來水有異味的問題，房東只好爬上頂樓檢查水箱但並無異狀，之後再到地下室水箱，檢查時卻發現水中有大量廢棄物！

水箱藏大量排泄物未係最恐怖？頂樓水箱照似足垃圾站（點圖放大▼▼▼）

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原PO更無奈表示，水箱是有加蓋的，但硬是被打開，還把房東要求應該要清除的垃圾都丟了進去，不知道是不是要報復。文章一出立刻引起網友熱烈討論並留言表示，「這真的誇張了，已經危害公共衛生！」、「就算是化糞池也不可以丟啊！讀這麼高，有屁用啊！」、「好噁心哦！」、「這報警處理作用不大，對他不痛不癢的，照他的生活態度來看，如果是我遭受這種一定狠狠教訓」、「因為是公共用水這樣丟東西有故意，意圖毒害他人嫌疑！至於告哪條，就要詢問社區律師了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】