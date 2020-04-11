港媽淘寶買羅馬式噴水池養魚龜　網民：你嚿嘢就快大過我間屋

常言「只有想不到，沒有淘不到」，網民不時分享淘寶好物，成為彼此的購物惡魔，即使沒錢買，看看別人的戰利品也開心。有網民近日就分享超誇張淘寶貨品，稱早前購入一個約2.4立方米、如成年人般高的噴水池，打算放於家中花園養魚和龜，引來大批淘寶粉絲留言表示大開眼界，笑言終於遇上不敢「求link」的貨品，「果然是貧窮限制我的想像」。

有網民分享早前於淘寶網購入一個巨型水池，打算在家養魚和龜，令不少人大開眼界。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

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該名媽媽級網民日前於facebook群組「淘寶開心share」發文，指早前購入一個至少2.4立方米的巨型噴水池終於安全運抵家中，完成安裝後便與其他淘寶粉絲分享。相中可見，她購入的水池屬歐洲豪華風格，看上去令人想到商場、私人屋苑或酒店的裝飾，中間裝有一個獅頭，配上兩個圓墩型流水裝置，輕鬆營造出奢華感覺。

樓主指，水池價錢為3500元人民幣（約3857港元），以樹脂製成，安裝過程不算困難，賣家也提供了短片教學，打算將水池放在家中花園養魚和龜，笑言「可以幻想下自己去咗澳門」。她又貼出女兒站於水池旁邊觀看的相片，年紀小小的女童只比水池邊緣高約一倍，更覺整個水池規模巨大。

樓主貼出女兒站於水池旁邊觀看的相片，年紀小小的女童站在水池邊緣，更覺水池規模巨大。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

網民看過樓主的購物分享都大開眼界，紛紛留言稱「淘呢個池，首先要買過間大屋先」、「你嚿嘢就尼大過我間屋喇」、「貧窮限制了我的想像，得閒無事扔銀仔許願」、「即刻諗起澳門某賭場酒店」。亦有人提出實際疑問，指水池放家中或會「惹蚊」，不過樓主似乎不太擔心，承認如放室內會更安全，「以防飄雨落拖板」，但笑稱更怕水池惹來青蛙。

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