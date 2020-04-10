何文田街坊訂淘寶　大量紙箱隨街掉　網民鬧爆無公德心

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，很多人選擇網購代替出外購物，但最近有網民於facebook群組上載多張相片，怒罵何文田有街坊收取淘寶網貨品後，胡亂把紙箱掉在街上，最後由好心保安壓平紙箱收拾，惹來大批網民怒轟亂拋垃圾的人缺德又自私。

網民指何文田某屋苑旁有大量淘寶紙箱被棄置街頭。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

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有網民於周三（8日）在fb群組「淘寶開心share」上載多張相片，表示下午時分路過何文田某屋苑，看到有集運公司人員把一板貨物送進去，但樓主晚上再經過同一位置，發現大量紙箱連同送貨的底板被掉在路旁。

相中可見大量紙箱堆疊路旁，紙箱上除列明購買物品如真空收納袋、手動抽氣泵等，更有送貨地址及收貨人姓名，估計屬於屋苑內的住客。

樓主遂通知屋苑保安，叫他聯絡住客處理垃圾，但叔叔卻自行幫忙收拾，更表示「夜啲有車收」。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

樓主遂通知屋苑保安，叫他聯絡住客處理垃圾，但保安卻幫忙收拾，更表示「夜啲有車收」。樓主深深不忿，批評隨街棄置紙箱的住客毫無公德心，「掉都唔係咁掉，整返平啲箱同紮返先掉」。

大批網民留言批評，「好衰格，搬返畀佢放門口啦」、「同隨地拋垃圾冇分別」、「有冇搞錯，難為個保安執埋垃圾」、「連垃圾都唔識掉，枉為人」。亦有網民表示不時見到自己所住樓層總有人亂拋垃圾，坦言感到無奈，「每座樓總有自私嘅人」、「其實畀啲自律係咪咁難」、「我隔離嗰戶又係成日亂拋垃圾，好乞人憎」。

（fb群組「淘寶開心share」）