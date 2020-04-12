The King：永遠的君主｜李敏鎬退伍回歸新作　4個必追韓劇原因

韓國男神李敏鎬自去年退伍後便投入《The King：永遠的君主》的拍攝，一眾粉絲等到「頸都長」，而這部重磅SBS電視劇終於會在下周五（17日）首播，陪伴劇迷在家防疫。劇中演員及製作團隊陣容強勁，包括《鬼怪》女主角金高銀和金牌編劇金銀淑（又譯：金恩淑），成為不少韓國人的年度必追劇集之一，以下就是他們不得不追的4大原因：

由李敏鎬和金高銀主演的《The King：永遠的君主》將於下周五（17日）首播。（Netflix）

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李敏鎬退伍後回歸首作：

有「長腿男神」之稱的李敏鎬去年4月退伍，距離上一套《藍色大海傳說》已相隔4年；今次更是他在人氣劇《繼承者們》之後，第二次與金銀淑編劇合作，因此即使《The King》尚未播出，在韓國便已擁有非常高的關注度。

穿越劇題材：

就韓劇而言，穿越劇一直都不會讓觀眾失望，例如《來自星星的你》、《鬼怪》、《信號》等。今次《The King》劇情同樣大玩穿越時空，講述神族在人間釋放惡魔，而惡魔打開平行世界的大門，大韓帝國第三任皇帝李袞（李敏鎬飾）來到現代，與重案組刑警鄭太乙（金高銀飾）合力試圖關閉大門，其間發生一系列跨越時空的愛情故事。

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製作團隊陣容：

《The King》的編劇金銀淑曾創作出《太陽的後裔》、《鬼怪》、《秘密花園》、《陽光先生》等多部熱門電視劇，在韓國早有「金牌編劇」之稱，今次由她執筆，已有品質保證。至於導演，新劇由《太陽的後裔》、《雲畫的月光》的白尚勳執導，未知兩人的合作會否繼承《太陽的後裔》的超高人氣。

金高銀一人飾二角

女主角金高銀（又譯：金高恩）繼《鬼怪》後再與金銀淑合作。劇組方面更透露，金高銀在劇中一人飾演兩角，分別是大韓民國刑警鄭太乙，以及大韓帝國罪犯露娜，二人角色性格特點兩極，要全憑演員的真功夫。