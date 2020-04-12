【動物之森／動物森友會】村民不和點算好　揀動物都要睇時辰八字

撰文：謝茜嘉
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任天堂Switch大作《動物森友會》（動物之森／動森）成為近日熱門遊戲之選，不少玩家亦在討論如何得到自己喜愛的動物島民。部份玩家更發現自越來越多動物入島，牠們之間吵架情況時常出現，甚至有動物突然提出理由要搬走，令玩家非常煩惱。而原來玩家在邀請動物入島居住時只顧其樣貌，而忽略最重要一環！
原來動物搬走除了是劇情需要，最重要是因為與各村民的星座、性格、種族有極大關係。（遊戲截圖）
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日本有網站專為玩家們的動物村民關係評分，原來動物搬走除了是劇情需要，最重要是因為與各村民的星座、性格、種族有極大關係，只要其中一樣不相配，就容易出現村民相處不和諧的情況，最後連玩家心愛的動物亦會被趕走。
部份玩家更發現自越來越多動物入島，其吵架情況時常出現，甚至更有動物突然提出其他理由要搬走。（fb圖片）
故玩家在找動物前，其實可根據以下步驟，在網站（https://d.japamori.com/）分析自己想要的動物與本身的島民關係如何，以避免出現「搬遷危機」。
１．首先在網站點選中文版。
２．再點選現時島上擁有的動物島民，往下按決定。
３．網站會自動分析結果，如有紅色框表示島民之間非常夾，藍色則表示關係惡劣。
不少玩家表示意外，未想到選動物前亦要有技巧，又笑言動物太人性化原來並非好事，「動物都有八婆八公」、「亂咁邀動物，依家出事了」、「長知識，終於知點解啲動物會搬走」。
（綜合）
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