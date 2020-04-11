【動物之森／動物森友會】5大最恐怖動物村民　有隻似日本陪葬品

《動物森友會》（動物之森／動森）在疫情下成為市民居家抗疫良品，特色之一是可能集合屬於自己的動物村民，而每隻動物各有特點。除了復活節兔子「被發現」背後有拉鏈外，外國動森玩家頻道「Crossing Channel」就選出「最恐怖村民」，說出每隻的恐怖之處，更有網民提出有動物的設計意念是源自日本的陪葬品。有人看完大呼動森明明是「恐怖之森」，但卻打造成一個烏托邦遊戲，將所有可能的黑暗面可愛化。

第五位：羅賓（《動物森友會》圖片／01製圖）

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羅賓的尾巴和耳朵都不像是身體的一部分，看上去是由布編織出來，還配上一雙清空眼睛，嚴格來說沒有眼珠，看上去像恐怖電影會出現的小玩偶。

第四位：鏘鏘（《動物森友會》圖片／01製圖）

鏘鏘不能算是一隻動物，明顯是一隻機械青鞋，應該被人製造出來的，放入一個充滿動物的世界顯得格格不入。

第三位：章丸丸（《動物森友會》圖片／01製圖）

章丸丸是很有人氣的章魚型村民，但他卻是一粒章魚丸，是食物，其他村民見到他可能會想一口吃下肚。

第二位：大吉（《動物森友會》圖片／01製圖）

大吉光看外型就知道是個木乃伊，經常做出像電影中木乃伊的伸手動作，但也令人難料他究竟是一隻被製成木乃伊的狗，還是一隻受了重傷的狗，甚至有外國網民推測大吉其實是羅賓木乃伊化的造型。

第一位：仰韶（《動物森友會》圖片／01製圖）

仰韶是個土偶但又被歸類做兔子，她的嘴和眼都只是一個洞。雖然有網民說第一次看到仰韶正面，以為是個陪葬品，但還是有不少人大讚可愛。有人解釋她的形象應該是源於日本的「埴輪」，是一種喪葬用的土偶，形態各異，但眼鏡和嘴巴位置都是中空的。埴輪是日本古墳附近放置的陶器總稱，被視為陪葬品或葬禮儀式器具。

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