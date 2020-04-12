假日遊塔門遺大批垃圾　山友自發清灘嘆遊人無走塑意識害死大自然

復活節假已經過了一半，雖然環球新冠肺炎（COVID-19）疫情仍然嚴重，不少市民仍趁好天氣外出「抖抖氣」，各條熱門行山路線及郊遊地點不意外地出現人山人海的畫面。有山友趁假日自發到塔門清理石灘，發現遊人「放電」過後留下大批塑膠垃圾，忍不住發文批評自私行為有機會害死野生動物如流浪牛，又慨嘆港人缺乏走塑意識，直言環境問題最終要由人類承受後果。

有行山友自發到塔門清理垃圾，慨嘆遊人未能做到「自己垃圾自己帶走」，對大自然造成破壞。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

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該名行山友於facebook群組「Tai Po 大埔」發文，稱昨日趁天氣好獨自到塔門弓背灣清灘，發現大批遊人遺下的塑膠垃圾及海洋垃圾，大部分為塑膠食物包裝及飲品膠樽，慨嘆對大自然造成極大傷害。

從樓主上載的相片可見，他清理石灘時發現大量印有簡體字品牌名稱的飲品膠樽，猶如有人刻意倒在石頭之間，非常誇張；亦有大批疑為遊人露營過後留下的食物包裝如杯麵膠碗以及疑有多年歷史的飲品玻璃樽碎片，甚至有裝滿煙頭的鐵罐。另外，樓主亦發現大批難以清理的海洋垃圾，包括漁網、巨型車軚、如成人般高的發泡膠等等。

樓主發現大批難以清理的海洋垃圾，慨嘆環境問題最終要由人類承受後果。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

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最終樓主清理了數大袋垃圾，帶回大草地的垃圾站棄置，期間看到一隻向露營人士討食物不果的流浪牛，獨自於垃圾站附近一處「亂摷被胡亂棄置嘅垃圾破袋揾食」。他事後直指，自然環境不健康，「受災嘅最終都係我哋人類，我哋係係想逃避一場災劫同揾返久違嘅自由，但同時卻因此為其他地方帶嚟災禍」。

他說，明白市民想趁假期郊遊放鬆，惟期間產生的大批垃圾如沒有妥善處理，有機會危害「原居民」，「最留意𠵱啲垃圾嘅係喺嗰度生活嘅野生動物，佢哋除咗識得食草仲會好醒咁喺垃圾堆中摷食物維生，當然佢哋係唔會醒到識分邊啲食得，邊啲食咗會長年塞喺個胃直至佢再食唔到嘢幾時死咗都『無可疑』」。

樓主希望認為大家反思平日的消費及生活習慣，行出第一步保護環境。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

樓主續指，從收集到的垃圾品牌估計，破壞環境的不只內地人，「我哋香港人佔嘅比重都實在唔少」。雖然政府已在石灘設置鏡頭監察海洋垃圾情況，但樓主認為遊人自律亦非常重要，「此等偏遠地帶，你咁遠帶垃圾嚟棄置就唔係咁容易運離個島送去堆填，帶唔走嘅一係就當地摷食物嘅野生動物食落肚，一係就被強風吹走或岸邊扯返落海，再二次污染其他更偏遠嘅地方」。

他直指，其實大部分於石灘收集到的垃圾本來也可以回收或以環保用品取代，慨嘆市民未有走塑，「環保走塑源頭減廢成日講講到口都臭，亦唔係個別人士嘅專利，反正『疫』境自強就是有種責任要學懂自救」，認為大家應反思平日的消費及生活習慣，行出第一步保護環境，「美麗嘅大自然環境需要我哋𠵱一代人學懂珍惜同守護，否則每一次打卡自拍，咁美好嘅景況可能已是最後機會」。

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