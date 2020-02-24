武漢肺炎｜港人假日行山抗疫卻欠公德心　各山頭逼滿人兼遍地垃圾

新型冠狀病毒疫情持續擴散，不少港人亦避免走入商場與他人接觸，索性趁假日走入大自然呼吸新鮮空氣，不過最近有網民發現，各處山頭被人一窩蜂湧至，幾乎要排隊上山，而隨之而來更有海量垃圾及口罩被遺棄在路旁。有網民批評這些人妄顧「自己垃圾自己帶走」的行山守則，嚴重破壞環境，直指「依家行山都驚畀人傳染」。

近日港九新界各處行山路線亦變成港人假日熱點，特別是大帽山、城門水塘、赤柱犀牛石、龍脊等，更見人多車多的境況。（fb群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」圖片）

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有行山友於facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」上載相片，表示近日發現港九新界各處行山路線變成港人假日熱點，特別是大帽山、城門水塘、赤柱犀牛石及龍脊等，更見人多車多的情況，與繁忙的油尖旺街頭無異。

網民指，人多並非最令人頭痛，隨之而來的問題反而是垃圾量突然增多，部份不自律的市民竟在樹木旁吸煙兼遺下煙頭，又或是亂拋垃圾，令山徑、飲水機口等位置無一不見膠樽、用過的口罩或食物包裝等，儼如堆填區一樣。

人多並非最令人頭痛，隨之而來的問題反而是垃圾量突然增多，部份不自律的市民竟在樹木旁吸煙兼遺下煙頭，又或是亂拋垃圾。（fb群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」圖片）

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網民隨即怒轟行為離譜，「自己垃圾自己帶走，唔係咁都唔識呀」、「究竟依家啲人係咩質素」、「真正行山友絕對唔係咁」、「太唔自覺，好冇公德心囉」。

部份網民慨嘆，行山本來是遠離市區，呼吸新鮮空氣的消遣，但現時連山頭亦被「攻佔」，人多擠迫擔心會感染病毒，「唉，個個山頭變旺角」、「隨時有首宗行山感染個案」、「好心啦，冇嘢做就喺屋企，仲周圍走」、「香港人，畀啲質素好冇」。

（fb群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」）