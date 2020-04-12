許冠傑網上演唱會直播　網民踴躍捐款：歡樂滿東華網上版

新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐，「歌神」許冠傑緊貼網絡直播潮流，今日（12日）下午5時在多個社交平台舉辦「同舟共濟網上演唱會」。主辦單位於直播中設立捐款功能，捐款將不扣除任何開支形式，全數平均捐給早前原任職於專門負責舉辦演唱會的通利琴行工程部 21位被解散員工。

「歌神」許冠傑在各社交平台舉辦「同舟共濟網上演唱會」，並設立捐款功能，收支全數平均捐給前通利琴行演唱會21位解散員工。（直播截圖）

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許冠傑「同舟共濟網上演唱會」今日於多個社交平台直播，主辦單位早前表示，歌神本來計劃於今年7月舉行演唱會，惟因疫情影響無奈作罷。因應演唱會行業的長期停擺，歌神關注業界台前幕後工作人員的生計，「尤其一班跟他並肩作戰超過二十年，東奔西跑的前通利琴行演唱會部門手足」，故他率先捐出25萬元幫助21名早前被裁的通利琴行員工。

歌神一呼百應，不少市民享受免費演唱會的同時，亦在抗疫的艱難時期捐出金錢向製作業界伸出援手，部分捐款市民更留言為各界打氣，「感激Sam哥在疫情嚴峻時期為香港人打氣」、好多熟悉的歌，歌詞好講出港人的心情，同舟共濟」；亦有人形容市民捐款非常踴躍，笑稱情況如同「歡樂滿東華網上版」。