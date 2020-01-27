【武漢肺炎】劉德華又取消演唱會　粉絲連續兩次睇唔到：欲哭無淚

武漢肺炎疫情在全球蔓延，港府取消多項新年慶祝活動避免人群聚集，樂壇天王劉德華昨宣布，取消原定2月15日舉行的一連12場演唱會，是繼2017年華仔墮馬受傷及去年感染流感後第三度取消個唱。 有台灣粉絲得知消息後於網上群組發文大呻，難得兩次成功「撲飛」，連機票也買好卻再次失望，直言明白華仔取消個唱的原因，惟仍覺得非常失望，「我到底做錯什麼事？看場演唱會也能有這麼多事」。

有台灣網民大呻連續兩次撲到劉德華演唱會門票也未能欣賞，感到非常失望。（fb群組「爆怨公社」截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名不幸台灣粉絲昨於facebook群組「爆怨公社」發文，抱怨稱去年難得買到劉德華《My Love香港演唱會》門票，可惜遇上華仔患流感，被逼腰斬演唱會。早前她「好不容易等到補場」，即做好準備訂了機票期待來港欣賞偶像演出，但昨日（26日）中午劉德華卻於個人網站及演唱會專頁公布因武漢肺炎疫情，決定取消一連12場演唱會的消息。

劉德華昨日再於個人網站及演唱會專頁公布因武漢肺炎疫情，決定取消一連12場演唱會的消息。（網頁截圖）

樓主直言得知消息一刻欲哭無淚，不禁大呻：「我到底做錯什麼事？看場演唱會也能有這麼多事！」她說明白疫情嚴重，理性上明白主辦單位作出決定的原意，不過心情仍然失望：「有誰比我更倒霉？」她又稱本來擔心演唱會會被反修例運動影響，沒料卻「殺出程咬金」，不但看不到偶像演出，而且去香港的機票亦未能退款，帶來雙重打擊。

不少網民看過帖文都為樓主感到可惜，只能安慰她「健康無價」，「同身為華仔粉幫你拍拍」、「劉德華還會帥很久，先保命要緊」、「活的好好的，以後要看幾場演唱會都沒問題」、「現在是非常時期，他也要考量大家的健康，等台灣場吧」。

事實上，劉德華《My Love香港演唱會》已先後經歷3度取消，原定於2017年舉行的跨年演出因華仔拍廣告時墮馬受傷而被逼取消，至2018年的跨年檔期再次舉行，惟華仔中途染上流感失聲，只好忍痛取消其中7場個唱。去年主辦方千辛萬苦入紙取得2020年農曆新年檔期，沒料卻遇上武漢肺炎只能再次取消演出。

（綜合）