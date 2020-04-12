日本最孤獨海豚Honey患閉塞性腸炎離世　獨居廢棄水族館2年冇人理

日本一隻最孤獨的海豚Honey近日離世，牠於2005年被一間位於日本千葉縣的水族館收購，並訓練成動物演員進行水上表演。不過水族館於2018年倒閉，Honey與其他動物同伴，例如企鵝、魚類等一同被遺棄館內無人理會，展開了逾2年的廢池孤獨生活，飽受煎熬，最終在今年3月29日因患上閉塞性腸炎離世。

Honey在這3年多一直在僅25平方米的池中孤獨地生活，因最後一位同伴於2017年亦已去世。（Ric O'Barry's Dolphin Project圖片）

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海豚Honey屬寬吻海豚，於2005年在和歌山太地町被捕捉，當地被稱為「血色海灣」，因為民眾長年捕捉海豚，屠宰其海豚再拿出市場販售，令海水染成一片血紅。部份賣相討好的海豚會被轉賣至不同水族館，而Honey就是其中一隻，雖逃過被殺的命運，但卻無辜被賣到位於千葉縣的犬吠埼海洋公園。

Honey在這10多年來成為公園的表演動物之一，但後來公園因經營不善，在2018年1月突然結業。Honey與46隻企鵝、數百種魚類等一同被遺棄館內，雖然有人定時餵食，但Honey只能一直在僅25平方米的水池中孤獨生活，因為牠的最後一位同伴於2017年亦已去世。

海豚本來屬於群居動物，社交生活對牠們極為重要，Honey自同伴死去後，在約3年的獨居時間猶如獨囚，海洋的自由生活近在咫尺，卻遠在天邊。日本一名動物記者佐藤榮曾數次拍攝Honey的情況，紀錄牠多天的生活，多間媒體亦繼而報道事件，引來當地動保團體及不少有心人關注。

其中動保團體PEACE一直跟進Honey的健康及生活情況，多次與館方及政府交涉，希望買走Honey還牠自由，亦有其他團體表示希望可以安置其他動物，但館方遲遲未回應。直至2019年，有消息確認一名中國女子買下了水族館，並打算把海豚及企鵝賣到中國賺錢，但館方至今未有回應及行動。

另一動保團體Dolphin Project亦嘗試買下Honey，但牠還未等到獲救，在今年3月29日便因閉塞性腸炎在池內孤獨離世。PEACE在官方網站呼籲大眾，不要再光顧水族館和海洋公園，又要求日本廢止所有海豚表演及展示等活動，讓動物擁有自由的生活，避免再發生與Honey一樣的悲劇。

（Ric O'Barry's Dolphin Project）