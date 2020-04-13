霧化消毒劑傷肺　吸入後或永久留體內　K Kwong：無必要唔好用

在新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情下，家居消毒是日常防疫的重要一環，但港大化學系博士K Kwong鄺士山就提醒大家，如非必要應避免使用霧化式消毒劑，因為一旦吸入人體，有機會傷及肺部，更可嚴重至肺纖維化。

化學博士鄺士山（Dr.K Kwong）提醒大家如非必要，應避免使用霧化式消毒劑。（資料圖片）

K Kwong近日在facebook發帖講述霧化式消毒劑的隱患，表示市面標榜「無毒」的噴霧或霧化式含氯消毒劑，當吸入肺部後隨時「唔只殺菌，自己都殺」。他又提及內地曾有相關案例，稱有人在密封空間使用防水噴霧噴大量衣服鞋物，結果排水物質黏在肺部，導致肺部永久纖維化。

K Kwong續指，酒精霧化後因為會揮發，「少吸唔怕」；惟漂白水、滴露等消毒劑一經霧化，吸入肺部後便不會消失。他昨日亦分享韓國加濕器殺菌劑慘劇的報道，當中牽涉有毒殺菌劑被放入加濕器後霧化，被使用者一家吸入肺部，導致少年呼吸困難，需一生靠氧氣瓶協助呼吸的個案。

事件中的受害者成俊，十多年前、約一歲時因發燒及呼吸困難被媽媽帶往求醫，後來久未病癒，被送到深切治療部近一年，需要用氧氣瓶協助呼吸和靠胃喉進食，至今外出仍要帶着整瓶氧氣樽。成俊媽媽一直找不到病因，直至韓國加濕器殺菌劑事件在2011年被揭發，才知道是殺菌劑惹的禍。

直至2015年，韓國檢察當局才決定調查涉事殺菌劑生產商「利潔時」（Reckitt Benckiser），殺菌劑亦停售。至2016年5月，利潔時曾召開記者會向公眾致歉，卻難以撫平受害者家屬的悲痛。