加濕器殺菌劑遺害！韓16歲少女脫髮稀疏如阿婆　免疫力衰退周身病

韓國於2011年揭發加濕器殺菌劑導致逾百人死亡，事件震驚全國！事隔8年，至今仍有受殺菌濟遺禍煎熬，當地一名現年16歲的少女，因自幼吸入有毒殺菌劑而嚴重脫髮，炎夏時也需戴假髮上學，並且身體出現不同病症，包括免疫力衰退及類風濕性關節炎等，而少女的父母及妹妹亦有多種病痛，一家四口苦不堪言，但要提出證據去追討賠償卻困難重重。

現年16歲的韓國少女惠琳（化名），自幼吸入有問題的加濕器殺菌劑，導致嚴重脫髮及免疫力大減。（網上圖片）

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身受殺菌劑毒害的16歲少女惠琳（化名），目前頭髮稀疏得像老婆婆，終日要戴上假髮，而且身患多種疾病。其44歲父親徐冬秀（서동수，音譯）受訪時表示，惠琳是其長女，當次女在2005年出生，他在電視上看到知名藝人夫妻賣廣告，故購入英國清潔用品公司利潔時（Reckitt Benckiser）在韓國推出的加濕器殺菌劑，每當開動加濕器時，滲有殺菌劑的空氣便滿佈屋內。

不幸的是，二女還未滿周歲便先後罹患鼻炎、咽炎、支氣管炎和肺炎等，當時兩夫妻以為只是感冒，未有特別在意；未料翌年，惠琳的免疫力大幅衰退，出現鼻竇炎、結膜炎和扁桃腺炎等。到2010年，就讀小學的惠琳開始出現脫髮，最初範圍只有一個硬幣的大小，未料脫髮範圍漸漸擴大，醫生也無法準確指出成因。

徐冬秀慨嘆，惠琳現自9歲開始長年不斷往返醫院，如今是16歲少女卻頭髮稀疏，「成因和治療方法都不確定，我們一家人懷疑源於加濕器殺菌劑。不過，若要拿到賠償，必須證明被害因果關係，但這連醫院都束手無策的疾病，叫我們怎麼辦」；自此之後，惠琳在烈日當空時也堅持戴假髮上學。

至2015年，惠琳被確診類風濕性關節炎和甲狀腺功能低下，二女皮膚腫脹、筋骨痠痛，甚至患扁桃腺炎，而徐冬秀夫婦也出現各種呼吸道疾病。一家四口飽受病痛折磨，但目前只有惠琳被確認是殺菌劑的受害者。

韓國加濕器殺菌劑事件在2011年被揭發，當時4名孕婦因肺部問題突然死亡，調查指與其家中所用的加濕器殺菌劑有關。事件造成逾百人死亡，大部分是女性及小童，以及使用利潔時生產的Oxy Ssak Ssak殺菌劑。不少父母因自己使用加濕器的決定，有感是自己「親手殺死」子女，心情久久未能平復。

事件曝光後惹起社會各界譁然，但直至2015年，韓國檢察當局才決定對相關企業進行調查處理，而殺菌劑亦停售。至2016年5月，利潔時曾召開記者會向公眾致歉。受事件影響的死傷者家屬提出索償，但要證明因殺菌劑而受害卻有一定困難。總部設於英國的利潔時是快速消費品公司，主要生產清潔和健康用品，產品遠銷全球，主要品牌包括美贊臣、杜蕾斯、爽健、滴露、奇力潔等等。

（韓國《世界日報》）