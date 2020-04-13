3歲勁寶識1小時內吃完飯兼坐馬桶大便　Ella陳嘉樺分享貼紙教育法

台灣藝人、SHE成員Ella（陳嘉樺）與賴解孵（賴斯翔）結婚後不時分享家庭生活，自從2017年兒子勁寶出生後，她更是樂於與網民討論媽媽經。昨日Ella於fb分享勁寶生日，一家三口開心切蛋糕慶祝的相片，又不忘分享讓年僅3歲的勁寶自動自覺於1小時內食完飯以及乖乖到馬桶大便的「貼紙教育法」，引來不少同樣已成父母的粉絲討論。

Ella陳嘉樺於fb分享兒子勁寶3歲生日，一家三口開心切蛋糕慶祝的相片。（Ella fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話昨天（12日）是勁寶3歲生日正日，Ella於fb專頁貼出一家三口慶生的相片，可見活潑的勁寶站於爸媽中間，擺出不同表情，一時接受爸媽擁吻，一時則乖巧地看着生日蛋糕，似是期待吹蠟燭的一刻。



Ella感慨表示，兒子來到家裏不但為她和丈夫帶來更多歡樂與溫暖，更令家庭更完整。她對兒子最大的生日祝福和期許，就是他能夠健康快樂的長大，「未來找到自己的方向就勇敢的去追尋吧，不管好的壞的也要張開雙手去擁抱，爸媽會陪你一起努力去完成每一個挑戰」。

她續說，當了媽媽深深感覺為人母親很不容易，「每個小孩也不一樣，我每天都還在學習」，提醒各位媽媽照顧孩子同時，也不要給自己太大壓力，「愛小孩也要愛自己，找一個適合自己的方式，不要過度犧牲，自己快樂才能讓小孩快樂」。

Ella又分享了最近正使用的「乖寶寶貼紙教育法」，以收集貼紙以換取禮物的方式，讓勁寶學習照顧自己。（Ella fb圖片）

提到父母的辛酸，Ella又分享了最近正使用的「乖寶寶貼紙教育法」，以收集貼紙以換取禮物的方式，讓勁寶學習為了目標努力。她於家中貼出貼紙卡，只要勁寶能在1小時內食完飯，或是乖乖坐在馬桶上大便便可獲得一個貼紙，收集滿10張貼紙就能獲得「超市有聲響」玩具。



Ella直指，「這方式還蠻有用的，也可以藉機教育他，如果要得到他想要的東西，他自己也相對要付出努力」。為了讓兒子獲得肯定，當勁寶儲滿貼紙後，她會預備頒獎儀式，首先會哼唱一段音樂，讓勁寶手舞足蹈跑來領獎，並會真誠的對兒子說：「媽媽以你為榮，勁寶靠自己努力做到的事情，讓媽媽感到很驕傲。」

不少已為人父母的粉絲看過Ella的分享都大讚，分享自己也有利用類似方法教育孩子，「好棒的教育小孩方法」、「好可愛的貼紙唷，很吸引孩子的喜歡，用這樣的方式鼓勵可增強孩子行為，不錯」、「馬上給老公看這個覺得太棒了～等女兒大了也能這樣做」。