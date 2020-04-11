疫情下媽媽親自下廚　意粉難食到作嘔　4歲女秒速變樣氹返媽咪

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，很多人都留家隔離，減少外出用膳，即使不精廚藝的媽媽們都要硬着頭皮「開工」。美國一段有趣短片在網上爆紅，只見片中女兒正在吃媽媽煮的意粉，但吃下一口開始面有難色，後來更差點要吐出來，不過作為專業的哄媽專員，只好擠出笑容大讚好味。

一段有趣短片在網上爆紅，只見片中女兒正在吃媽媽煮的意粉，但吃下一口開始面有難色。（影片截圖）

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美國媽媽安妮（Annie Wilkins）日前在Twitter上載短片，並寫道「我的女兒假裝很喜歡吃我煮的意粉」。從影片可見，安妮的4歲女派珀（Piper）正在吃意粉，她吃了一口後，已開始眉頭皺起來，咀嚼期間更一度感反胃，差點要吐出來，不過她很快就控制表情，並露出微笑看着媽媽。安妮見女兒面有難色，遂追問她味道如何，派珀隨即吞下嘴裏的意粉，並說「我可以」。

得意妹強裝好味表情逐格睇

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影片在網上爆紅，至今已逾350萬次觀看，網民都被派珀的「演技」逗笑，直言「根本是戲精」、「我足足翻看了20次，太愛她了」，有人亦大女兒很窩心，懂得照顧別人感受的孩子」。

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