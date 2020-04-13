BL劇男星成中泰網戰主角　拍《只因我們天生一對》男男愛冧死女

泰國BL劇《只因我們天生一對》（2gether The Series，又譯《假偶天成》）雖然描寫較為小眾的男男純愛情節，但因兩名達「天花板級」超高顏值的男主角加持，在東南亞多地爆紅，冧盡無數少女。主角之一Bright近日與女友互動意外引發「中泰大戰」，引來各地粉絲邊追看邊護航，從未接觸BL劇的你，即睇劇迷嚴選的4大追看原因，隨時你都會入坑！

泰國BL劇《只因我們天生一對》於東南亞多地爆紅，兩名主魚Bright和Win更是人氣急升。（《只因我們天生一對》劇照）

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1.主角超高顏值

泰國同性戀劇集一直競爭激烈， BL劇《只因我們天生一對》能脫穎而出，兩名年輕又靚仔的男主角絕對功不可沒。飾演音樂社社員Sarawat的21歲男星Bright（瓦奇拉維特奇瓦雷）本身是中美泰混血兒，183cm高、身兼歌手的他於戲內猶如做自己，常常彈結他唱歌大騷音樂才華。劇集播出後，他的ig粉絲數目極速衝破200萬，雖然近日受「中泰大戰」事件影響，惟人氣未有減退，粉絲數目更是愈上愈有，走勢凌厲。

飾演Tine的21歲男新星Win（梅塔文歐帕西安卡瓊）也一點不輸蝕，超陽光外型感覺討好，185cm的高挑身型更是得天獨厚。本身有健身習慣的他曾透露，劇集開拍前認為自己比起原著中的Tine來說「太大隻」，故特別花了個多月努力大減10公斤，成功於戲內展露六嚿腹肌的完美身型，電到大批粉絲，首度演出電視劇就嚐到走紅的滋味。

Bright及Win同為泰國最大娛樂公司「GMM」旗下藝人，兩人組成CP後人氣急升，大批劇迷都期待兩人日後繼續以「情侶檔」合作，甚至是原班人馬演繹其他BL故事。

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2.易入口校園喜劇設定

《只因我們天生一對》故事設定為輕鬆校園喜劇，講述交過不少女友的Tine入大學後，遇到男同學Green猛烈追求。為了讓對方徹底死心，Tine只好參加音樂社，藉學結他為由，苦求音樂社成員兼校草的Sarawat當合約男友，沒料兩人相處期間竟假戲真做，由假男友漸漸發展成真正的情侶關係。

製作單位表示，劇集情節根據原著小說改編，播出後不但獲得劇迷大讚，連本身的小說讀者也認同情節處理不拖泥帶水，直接將書中情節重現，甚至比過去該電視台與同一小說作者JittiRain合作的其他BL劇更優勝。

主角們的甜蜜互動令觀眾輕易代入，充滿「粉紅泡泡」的對白更令粉絲心跳加速。（《只因我們天生一對》劇照）

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3.甜到漏對白迷死粉絲

作為稱職的BL劇，當然要為觀眾帶來無限「粉紅泡泡」，滿足粉絲的需求。以大學生活做背景的《只因我們天生一對》就有大量充滿青春氣色的情節，如音樂學會成員夾band兼自己拍MV宣傳新歌，運動場上落力比賽後一同慶功等等，配上主角們的甜蜜互動，令觀眾輕易代入。

劇中重點除完美重現小說原著劇情外，甜度爆標的對白也是一大賣點。劇中Tine及Sarawat的互動，由認識時隱藏心意，開玩笑說「我喜歡誰就會關注那個人」、「我不在的時候，不准背著我變心和女生聊天」，直至後來忍不住強吻告白指「我現在做什麼都想到你，你難道不用負責嗎」、「我把你訂下來了，你不可以追別人」，全都令粉絲陪着主角心跳加速，又哭又笑，一眾腐女劇迷更是每集都要直呼「不行了」。

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4.超夢幻假戲真感情

成功的劇集就是會令粉絲希望主角們在現實也成為一對，雖然Bright在劇外是名100%直男，並有一名拍拖3年的女友Weeraya，粉絲對他和Win的幻想卻從沒破滅，全因兩人在劇裏劇外表現同樣甜蜜。

Win為劇集宣傳時，曾於綜藝節目表示，與Bright在劇中能自然地演繹出男生之間的純愛，全因他們「平時的生活裏就已經很親密」，因此拍攝時很快入戲，不會感到尷尬，甚至流露出真實感情。他又不諱言，拍攝這劇的最大得著「就是遇到了Bright哥」，而Bright聞言亦害羞地低頭微笑，令不少粉絲直言要截圖收藏。

Bright則形容，與男性合作演情侶「覺得是打開了新世界」，稱完成拍攝後感覺就像認識了一班新朋友，「當導演叫cut，我從劇情抽離出來的時候會覺得，自己剛剛是在為男生害羞嗎？」，大方表示參演這劇能讓他知道同性戀者的想法，理解他們的選擇。

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