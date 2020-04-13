華裔男女澳洲超市買奶粉疑超限購　大叔喝令放回惹爭執險打架

不少內地人會在澳洲超市購買奶粉寄回中國，因此一些超市有奶粉限購令。日前兩名戴着口罩拿着共4罐奶粉的華裔男女就與一名大叔爭執，大叔質疑他們超過限購數目，而年青男子一度拉開口罩爭論，兩人差一點大打出手，但被旁人阻止。

一名白人大叔懷疑之前已見過他們買了4罐奶粉，因此認為他們超過限購的數目，大叔向年青男女說「把它（奶粉）放回去」。（Nikki Schoerie fb圖片）

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爭執的影片在網上流傳，事發在墨爾本利利代爾（Lilydale）的一家超市Big W，這對戴口罩的華裔年青男女各拿着兩罐嬰兒配方奶粉，正在排隊埋單，一名白人大叔懷疑之前已見過他們買了4罐奶粉，因此認為他們超過限購的數目，大叔向年青男女說「把它（奶粉）放回去」，但年青男子走向前，說「有什麼問題」。

年青男子步步向前，兩人距離很近，男子突然放低兩罐奶粉，疑似想出手，途人見狀馬上拉開雙方，但男子再脫下口罩衝向前，最後被超市職員衝出大叫喝止，一對男女在職員要求下離開。

男子突然放低兩罐奶粉，好像想出手，途人見狀馬上拉開雙方。（Nikki Schoerie fb圖片）

上載影片的女子Nikki Schoerie，表示在事發前在另一個購物中心見過他們，但他們仍厚臉皮去買4罐奶粉，最後被Big W的員工趕走，直言「澳洲人已經受夠了」。

BIG W事後表示，該店的配方奶粉每人限購2件，已實行超過一年，當日顧客意見分歧，並由員工和商場保安要求他們離開，不需要警察介入就已經平息。