印尼3歲男童焚化爐旁玩搓手液全身燒傷　封城令窮父無法返家照顧

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，防疫用品如口罩、酒精搓手液成為不可或缺的必須品，不過印尼卻發生與搓手液相關的嚴重意外。當地一名3歲男童拿着消毒搓手液樽把玩，令搓手液沾到身上，路過一個正在燒垃圾的火爐時意外引火焚身，導致面部及身體大面積嚴重燒傷。男童的家庭僅靠父親一家養家，無法負擔醫藥費，封城措施更令父親無法回家看顧男童，義工得知情況只好代於網上發文籌款。

3歲男童甘加爾日前把玩酒精搓手液樽玩耍，路過一個火爐時意外引火焚身，導致嚴重燒傷。（fb「Kiki Henky Gunawan」圖片）

事發本月4日，居於印尼西爪哇省卡拉旺（Karawang）的3歲男童甘加爾（Ganjar）拿着一樽酒精搓手液在家門外邊行邊玩，由於樽內仍有少量搓手液，甘加爾玩耍時身體不慎沾到部分搓手液。沒想到當時有鄰居正在火爐燒垃圾，甘加爾經過時意外搶火，導致面部及手腳多處嚴重燒傷。

家人見狀隨即帶同甘加爾求醫，惟附近一間醫院只接收新冠肺炎確診病人，令他被迫轉往其他醫院。甘加爾送醫後須緊急開刀，最終保住性命，惟傷勢嚴重必須留院。

甘加爾一家五口只靠父親於坦格朗（Tangerang）一處游泳池擔任保安養家，微薄的收入根本無法負擔醫藥費，加上印尼實施封城，令父親無法回家探望兒子。關注當地弱勢兒童的義工谷納萬（Kiki Henky Gunawan）得知甘加爾的情況，於facebook發文為他籌款，帖文一出即獲網民熱烈回應，短短4日已獲1.2萬次分享，亦有逾5千個留言祝福甘加爾早日康復。

（綜合）

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