【驚險】修路工人燒背脊　工友淋液體幫手反釀火球　網民：豬隊友

地盤工作高危，一不小心隨時發生意外。網上流傳片段，有3名工人在修路期間突然起火，其中一人的防光背心燒着，原本火勢不大，惟當其工友幫忙向其背部淋了一些液體後，着火者頓時被火球包圍，情況非常驚險，最終被燒着的工人脫去全部衣物，惟未知傷勢如何，不少網民紛紛指幫忙淋液體的工友堪稱豬隊友，「好心做壞事」。

3名工人在修路，起初他們圍在一起弄機器，突然就冒出火焰。(我冇嘢補充 fb圖片)

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網上流傳車cam片段可見，3名工人在修路，起初他們圍在一起弄機器，突然冒出火焰，一人背後反光衣起火，另一人追着他拍打撲救，燒了一會火開始熄滅，不過此時一名工人向着火的工人淋下一些液體，火勢瞬間變大，形成火球包圍着火的工人，有途人立即跑出幫忙，那時着火的工人的衫都被燒光，他脫去衣服，旁人為他沖身，工人其後可以自行走動，未知他的傷勢情況。

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影片引來網民熱論，有人直指淋液體的工人幫倒忙，「原本都已經無嘢，再補多獲」、「怕神一樣對手，只怕豬一樣隊友」、「首先希望個事主無事先，其後，想知另外個工友會唔會太冷靜呢？」

建造業總工會理事長周聯僑 （資料圖片）

建造業總工會會務顧問周聯僑回應查詢時表示，懷疑工人在為發電機入油，突然有火花造成明火，工人應第一時間脫去燒着的反光衣，或在地上打滾，用布拍打，火很快就會熄滅。周表示最錯就是向工人淋水，油不能以水去撲滅，反而會讓油流動，令火燒的範圍更大，提醒工人們如遇上起火時必須注意。