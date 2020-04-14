新冠肺炎│外國遊客違禁足令散步　被印度警罰抄500次「對不起」

新型冠狀肺炎（COVID-19）全球疫情仍然嚴峻，不同的國家都有限制出外和聚集的措施，近日有10名來自以色列、澳洲等地的遊客在印度封城期間，違反禁足令到瑜伽重鎮瑞詩凱詩（Rishikesh）觀光，被警員發現，更被要求罰抄500次「對不起我沒有遵守禁足令」才獲放行。

10名遊客在印度封城期間，違反禁足令，被警員發現，更被要求罰抄500次「對不起我沒有遵守禁足令」才獲放行。（TOI Cities twitter截圖）

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這群旅客來自以色列、墨西哥、澳洲和奧地利等，他們被發現在恆河旁散步。警察庫馬爾（Vinod Kumar）表示，當發現他們在散步時，已表明他們違反禁足令，民眾外出只准買日用品和藥物等，不容許不必要的走動。

為了令他們不要再犯，警察決定給他們一個特別的處罰，就是向他們派發每人5張紙，要求罰抄「我沒有遵守禁足令，對不起」500次。據了解，現在約500個外籍人士住在該地區，但不時發現他們違反禁足令，因此要向他們發出強烈信息，必須遵守防疫規定。

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