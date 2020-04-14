美國婦留家3周與夫分房睡　無與人接觸竟中招　或因做漏這動作

新冠肺炎（COVID-19）席捲全世界，確診數字至今已超過191萬宗，造成近12萬人死亡，其中美國及印度死亡個案仍在迅速增長。美國一名患免疫系統疾病的女子為了避疫，自行在家隔離3星期，更和丈夫分房睡覺，期間沒有與任何人接觸，但上周仍確診新冠肺炎。她接受傳媒訪問時估計，自己遭到一名送貨員間接感染，形容「這是我經歷過的最嚴重的疾病，也是我經歷過的最恐佈的疾病」。

患免疫系統疾病的姆默特在家隔離3周，沒料仍確診新冠肺炎。（fb圖片）

居於美國北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）的姆默特（Rachel Brummert）因患有免疫系統疾病，自上月中到藥房取藥後便自行在家隔離，以減低受感染風險。由於她是高危中招人士，一旦感染會較易發展成重症，故她一直嚴陣以待，與家人保持距離，連丈夫也要搬到另一房間，同時沒有食任何外賣，連每隔幾天收取郵件時也會戴手套。

雖然如此，姆默特上周出現發燒、咳嗽、失去嗅覺及喘氣等病徵，經檢驗證實患上新冠肺炎。她接受當地傳媒訪問時形容：「我感到非常害怕，這是我經歷過的最嚴重的疾病，也是我經歷過的最恐佈的疾病」。

姆默特又回想留家期間，會定時訂購日用品再安排送貨，早前一名女送貨員上門送來雜貨，將物件放於前院後便離去，取貨當刻她卻沒有戴手套，沒想到這可能是令她中招的機會，後來有報道指該名送貨員已確診，「我真的以為我做對了所有事情，我幾乎沒有與人接觸，我甚至都沒碰過她（送貨員）」，不過她強調，目前沒有人可以「100%確定」她的感染源頭。

姆默特直指，新冠肺炎絕非另一種流感，「我患過流感，這不是流感，這是另一種怪物」。由於本身患有免疫系統疾病，她只希望病情不會繼續惡化，能在家休養直至康復，擔心入院反而會令病情更加嚴重，「我聽過有關呼吸機的消息，這很可怕，我希望我能在家熬過它」。

（綜合）

同場加映：【超強自我隔離教學】（01製圖）

+ 12 + 11 + 10