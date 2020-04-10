【新冠肺炎】裝備嚴重短缺　倫敦3護士穿垃圾袋上前線全確診

新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐，全球醫療保護性裝備短缺。英媒報道，倫敦3名曾被迫穿垃圾袋上前線的護士，上周均對新冠病毒測試呈陽性反應。倫敦西北大學醫療保健NHS基金會發言人表示，院內有部分員工確診，形容是不幸，但屬意料之內，強調醫院全力支持他們盡快康復。

倫敦有醫院裝備嚴重短缺，3名護士被迫穿垃圾袋上陣，終感染確診。（網上圖片）

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英國《電訊報》（The Telegraph）報道，位於哈羅市的哈洛諾斯威克公園醫院（Northwick Park Hospital）早前有護士因醫院個人防護設備（PPE）不足，被迫身穿垃圾袋上陣，3名護士的合照在網上掀起熱議。據報該3名護士在上周已確診感染新冠肺炎。

報道引述在醫院工作的人指出，員工曾被警告不要向傳媒透露防護設備短缺問題，表示「太多感染病人入院，我們表面上很勇敢，其實內心非常恐懼」、「我不知道接下來還會發生甚麼事」。

倫敦有醫院裝備嚴重短缺，3名護士被迫穿垃圾袋上陣，終感染確診。（網上圖片）

對此，營運醫院的基金會回應時承認有「一定數目」的員工染病，並表示全球醫護人員亦有同類情況，形容「這是不幸，但並非意料之外」，醫院全力支援身體不適的員工，希望他們盡快康復。

（英國電訊報）

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