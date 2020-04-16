動物之森／動物森友會│簡體山寨手遊湧現　排名衝App Store前列

疫情下面世的任天堂遊戲《動物森友會》（動物之森／動森）大熱，但遊戲早前傳出遭淘寶等內地電商平台下架，之後有網店疑似要改名偷賣，將動森叫作「猛男撿樹枝」。不過，網民發現已有人製作出兩隻山寨手遊，掛名《動物之森：動物森友會》及《動物森友會-動物之森》，上架數天一度衝上App Store遊戲榜5位，可見內地網民對動森的渴望，但有玩家大罵遊戲完全與動森無關，而且動物更是盜用了另一款遊戲的模型，實行抄上抄。

有網民發現App Store上多了兩隻動森山寨手遊，名字幾乎一樣，但與真動森無關係。（App Store截圖）

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正當內地網上疑有人開賣「猛男撿樹枝」之際，手機上原來已出現兩款山寨手遊，名字及遊戲語言都是簡體字，開發者署名都是「rayan zhao」，推出後一度登上IOS App Store中登上遊戲排名榜第五位。

這款山寨動森手遊，一度登上遊戲排行榜第5位。（App Store截圖）

有內地網民實測這款遊戲，說道遊戲介紹明明寫上「本故事描寫了在緩慢流逝的季節當中，一位少女和森林朋友們之間的交流與羈絆，是在溫馨與感動中成長的故事」，又提到到狸貓商店打工，獨自一人展開生活等，讓人以為和真動森有關，但玩起來根本不是這回事。

玩家形容這是一款「碰瓷手游」，看名字或許會以為和動森有關，但認真看圖示只是一頭熊貓，全遊戲用簡體字，是一款類似舊時代超級瑪利奧的平面闖關遊戲。又評論這個遊戲「關卡老土」、「低質動畫」。更有玩家發現，這款山寨手遊中供玩家使用的3種動物熊貓、老虎及兔，是盜用了線上遊戲《新楓之谷》的寵物造型。玩家稱如此質素但許多評分都5星好評，質疑是有「水軍刷分數」。

（綜合）

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