聖安娜發售爆紅「廁紙蛋糕」　市民湧官網訂購疑死Server

新冠病毒肺炎（COVID-19）疫情下，全球各地先後出現搶廁紙潮，德國早前有麵包師傅靈機一觸製作捲筒廁紙蛋糕意外爆紅，外國更有餅店因「廁紙蛋糕」生意起死回生。本港聖安娜餅屋宣布，今日（16日）起推出這款蛋糕，讓網民不禁驚呼「配埋屎（型emoji）蛋糕一齊買，真係相映成趣」；但未知是否市民反應太熱烈，其訂購官網在開售後疑似「死Server」。

聖安娜餅屋宣布今日16日）起推出捲筒廁紙蛋糕。（網上圖片）

新冠肺炎月前在德國爆發，多蒙特一名麵包師傅看到民眾搶購廁紙的畫面，忽發奇想製作一款「捲筒廁紙蛋糕」，結果日產200個仍然供不應求，一度觸發另類「搶廁紙潮」，不少人為之瘋狂。

不過，現在這款蛋糕不再德國限定，聖安娜餅屋昨表示，今日起將推出外國熱賣的「廁紙蛋糕」，每卷（半磅）售價68元，市民可於指定分店及在網上購買，「希望大家留喺屋企開心吓」。據其介紹，蛋糕造型與捲筒廁紙非常相似，主要以糖皮、牛油蛋糕和清酒提子製成。

德國一名烘焙師3月時看見廁紙被掃光後突發奇想，決定製作一款「捲筒廁紙蛋糕」，結果爆紅大賣（reuters）

消息一出，不少網民即大感興趣，有人到指定分店有意購買，但指開店15分鐘後到場已見售罄，又稱全店只有4個。另外有網民準時在10時從網上系統訂購，惟未知是否太多顧客霎時間湧入，疑似出現死系統情況，「訂咗喺購物車hang咗」、「去到付款版面，一片空白」、「入資料晒畀唔到錢，彈apps，最後話無quota自取」。

記者今早約10時半到官網實測，發現該款產品的原有網頁已顯示「貨品不存在」。記者今早約10時半到官網實測，發現該款產品的原有網頁已顯示「貨品不存在」。聖安娜及後在fb專頁更新發售情況，表示廁紙蛋糕反應熱烈，今日名額已售罄。聖安娜續指，他們正優化網店，希望可以處理訂單於其他日期取貨，故暫時不接受預訂，並表示今天會在fb專頁公布網上預訂系統安排。

《香港01》正向聖安娜餅屋查詢，現正等候回覆。

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