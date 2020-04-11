【新冠肺炎】阿媽收起廁紙免被濫用　美國不孝子大怒揮拳毆母被捕

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，不少人被迫留家抗疫，家中各人朝夕相對，多了磨擦機會，家暴個案急速增加。美國加州一名男子改不掉濫用廁紙的壞習慣，其母只好將廁紙直接收起，沒料引起他不滿，更一度怒極揮拳毆打母親，最終被當地警方帶走調查。

美國一對母子因廁紙而爭執，兒子更一度揮掌毆打母親。（資料圖片）

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洛杉磯警方表示，周一（6日）凌晨3時接報，居於當地北部的26歲男子Adrian Yan於寓所與母親因廁紙用量起爭執，期間疑曾揮拳毆打母親，警員遂當場拘捕他。

警員向Adrian的媽媽查問時，她表示自疫情爆發以來，當地的廁紙供應持續緊張，然而兒子卻改不掉濫用廁紙的壞習慣，只好收起廁紙一了百了，沒料引來兒子不滿，雙方遂起口角，後來更發生暴力事件。

涉事母親表示，兒子常常濫用廁紙，但疫情影響下廁紙供應緊張只好收起，沒料引起兒子不滿。（資料圖片）

警方指出，自新冠肺炎疫情爆發及政府實施禁足令後，當地家暴案件有增加趨勢，「這種事到處都有發生，屬意料之內」，不過仍提醒民眾切勿為了贏一場交而輸了家庭。

（綜合）

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