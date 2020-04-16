淘寶買「練腹肌神器」包瑜珈墊　實物腳板咁大　網民：加水會變大

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，天天留在家避疫又缺乏運動，不少人都培養出一個大肚腩。有網民就在淘寶網購入「腹肌速成神器」套裝，當中包括「健腹輪、瑜珈墊和俯卧撐支架，打算好好運用減肥收腹，惟收貨一刻卻發現所謂的「瑜珈墊」竟只有一個腳板的大小，令買家傻眼。不過有網民就解釋收腹神器的真正玩法，指一張小小瑜珈墊已足夠，「今次賣家無錯喎」。

買家收貨一看，那張瑜珈墊小得可憐，他單腳踏上去已沒多餘空間。（FB「淘寶開心share」圖片）

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有買家在facebook群組「淘寶開心share」發文，指自己購入稱為「腹肌速成神器」的健腹輪套裝，包括一個健腹輪、俯臥撐支架及一張瑜珈墊。惟他收貨後一看，那張瑜珈墊小得可憐，他單腳踏上去已沒多餘空間。失望的他唯有聯絡賣家問清問楚，誰知對方一再強調發的貨沒有出錯，當樓主問到有沒有瑜珈墊操作說明，賣家則回應「自己想怎麼使用都可以的」。

買家收貨一看，那張瑜珈墊小得可憐，他單腳踏上去已沒多餘空間。（FB「淘寶開心share」圖片）

買家與淘寶客服爆笑對話 ↓↓↓

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帖文隨即引起熱議，樓主單腳踏小瑜珈墊的照片更讓一眾網民嘴角失笑，「笑到有腹肌」、「塊嘢加水會唔會變大？」、「係畀你練金雞獨立的」、「是考慮到香港蝸居不適合太大塊墊吧！」。但有網民則指自己亦買過健腹輪，的確會送這張長型跪墊，是用來墊住膝頭配合健腹輪做運動，質疑樓主是否誤會了。

不過有心水清的網民則指，如果只買滾輪加俯卧撐支架，售價只是138元，但 滾輪、俯卧撐支架和瑜伽墊的三件套裝，則要238元，「100蚊得腳板咁大張？」，又指跪墊和瑜伽墊是兩回事。經過數小時熱烈討論，樓主公開與客服的對話，直問「你們是不是漏發了那張瑜伽墊」，對方見死撐不了，唯有承認錯失，但指會給他再補發一張。

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