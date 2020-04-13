自來雀擾天線　網民淘寶淘隻「鷹」真係掂　一個月後飛晒去隔離屋

居於在鳥語花香的環境聽來寫意，但現實生活中日日也有雀鳥不請自來卻會引來不少麻煩。有網民難以忍受雀鳥常常飛到家中的露天天線上，決定淘寶網購一隻「鷹」，經過一個月觀察及驗證，他證實呢隻鷹真的有效趕雀，證據是牠們都飛到隔離屋了，引來大批網民熱烈討論及爆笑。

有網民難以忍受雀烏常常飛到家中的露天天線上，竟然淘寶買入一隻模型麻鷹「趕雀」。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

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樓主相信居於村屋，他早前於facebook群組「淘寶開心share」發文，貼出相片表示家中的天線安裝於露台位置，常常引來雀鳥飛來停留，擔心會惹來細菌或衛生問題，故狠下心淘寶網購了牠們的天敵——模型麻鷹「駐守」於天線旁邊。

原來不少網民也有同一煩惱，對於樓主出天敵裝假狗一招甚感興趣，惟擔心時間過去會被聰明雀識穿，樓主大膽嘗試認真求證，其後更新情況，指經過整個月「驗證及觀察」，證實假鷹真的有效，指雀鳥看到模型麻鷹後不再打擾其天線，「啲雀雀嚇到飛哂隔離幾間屋啲天線到！」。

樓主稱，雀鳥常常飛到天線上停留，擔心會惹來細菌或衛生問題，故買入模型麻鷹「駐守」。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

樓主上載的相片可見，他將模型麻鷹懸掛於天線旁邊，麻鷹會隨着風左右搖擺，看起來就像一隻真實的麻鷹正在休息，難怪能騙倒不少雀鳥，重獲清靜的他大讚：「真係解決咗我一直無法解決的問題。」

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不少網民看過相片紛紛稱讚太厲害，並向樓主索取相關貨品連結，「好有諗頭好正喎」、「畀隔壁屋知，到時佢買隻『鵰兄』返嚟同你鬥過」、「認住呢隻鷹！好過請看更」。

另有網民指同受雀鳥困擾想要購入這法寶，「我屋企有咕咕白鴿，個冷氣機糟好多雀屎同雀毛，好臭」，望能解決「咕姑固」珠頸斑鳩常常在窗邊叫，導致他無覺好瞓的問題。

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