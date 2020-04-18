女子帶狗入超市聞水果　職員指勸阻無效：講咗唔聽　網民意見兩極

相信每位寵物主人都想與毛孩分享生活中的大小事，不過並非所有事情也能帶同毛孩一起完成。有網民日前於西環一超市目擊一名女子帶同一隻大型犬購物，指狗狗聞遍店內放於底層的水果。有客人擔心引來衛生問題，遂向職員反映，不料職員只是無奈稱「講咗佢哋都唔聽」，未有作進一步行動，事件引來網民及街坊熱議。

有網民目睹一名女子帶同一隻大型犬於西環一超市購物，指狗狗聞遍店內放於底層的水果，擔心引起衛生問題。（fb群組「西環變幻時」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該網民前日（16日）於facebook群組「西環變幻時」發文，指於區內一超市購物時，目睹一名女子帶同大型犬進店。從樓主上載相片可見，女子以狗繩拖着大狗，手上正拿着貨品，狗隻則無戴上口罩，正在嗅聞低層的貨架。

有顧客看到女子帶同狗隻走近新鮮食物，擔心引起衛生問題，即向職員投訴，惟對方只無奈表示「講咗佢哋都唔聽，照帶入嚟」，未有進一步行動，「然後大家就當無事發生咁繼續做自己嘅嘢」。

樓主指，涉事狗主明知有其他顧客不滿亦施施然選擇水果，批評她行為自私。（fb群組「西環變幻時」圖片）

樓主稱，看到大狗「開開心心咁每個底層嘅生果都聞一遍」，主人亦無阻止，甚至聽到其他顧客的質疑及不滿後，仍「慢條斯理咁揀水果」，批評對方行為自私：「香港就係俾𠵱啲自私自利嘅人搞彎晒，自律？咩嚟㗎？食得㗎？」

樓主續說，新冠肺炎疫情仍然未受控，相信現時「無人會想買到有狗狗口水嘅生果」，直指事件中的狗隻本身無錯，「錯嘅係主人嘅操守」。

事件引起不少街坊討論，有人批評涉事狗主毫無公德心，「愛狗還愛狗，這是衛生及公德問題」、「其實主人唔好咁自私，就少好多爭拗，我諗大部分冇養狗嘅人對狗都冇反感，但都未必接受到帶入超市」、「商舖係唔畀寵物狗入，唔係第一日發生嘅事，唔可以打着愛的旗號而不守規矩」。

不過亦有網民認為只要動物不影響其他顧客，與主人一同購物其實問題不大，「唔知幾時人類覺得自已大晒？衆生平等㗎」、「我反而覺得香港思想好落後，其他國家帶狗入超市都冇問題」、「好多父母為了培養小朋友對疾病抵抗力而專登收養狗狗給小朋友做玩伴的，成年人不要一見到動物就喊驚」。

根據法例第132X章《食物業規例》第10B條，任何人不得將狗隻帶進任何食物業處所內，而任何從事食物業的人不得明知而容受或准許狗隻在任何食物業處所內出現，除非該等狗隻是導盲犬，或執行法定工作的狗隻（如警犬）。違規人士一經定罪，最高可被判罰款1萬元及監禁3個月。

專家教路：食物放雪櫃前7個消毒步驟

+ 5 + 4 + 3