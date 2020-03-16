8歲女童被惡犬噬咬小腿險截肢　無良狗主賠4萬元後失聯

家有惡犬，主人理應好好管教！內地一名8歲女童茵茵於上月出門到親戚家讀書，其間卻被一隻惡犬突然從後撲上，不斷噬咬¬她的小腿，最後靠鄰居出手將她救出。茵茵事後被送院急救，小腿有缺血性壞死幾乎需要截肢，身體其他地方亦受傷。茵茵至今做了5次手術，花費16萬元人民幣（約17.8萬港元），但狗主賠償3.7萬元人民幣（約4.1萬港元）後失聯，茵茵家人至今仍靠借錢支付醫藥費，感到十分懊惱，希望狗主可以承擔責任，負責其醫療費用。

從附近的鏡頭短片可見，茵茵被狗撲出噬咬的過程十分恐怖。（網上短片截圖）

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事件發生在河南鶴壁市淇濱區西郭莊社區，自疫情爆發後，茵茵到任職老師的伯母家中讀書學習，而伯母家離茵茵家僅數幢樓，路程並不遙遠。上月16日下午5時左右，茵茵如常出門到伯母家，不過她下樓後看到一隻狗撲向並咬着同區一個小女孩，茵茵見狀立即逃跑，但狗卻回頭追上茵茵，將她撲倒地上不斷撕咬，最後鄰居拿掃把衝出來趕走狗隻，救出茵茵。

茵茵的外祖父表示，咬人的狗是需要每天訓練的大型烈性犬。當日狗隻咬人前40多分鐘沒有被套上狗繩，不斷在小區內亂逛。從附近的監控鏡頭可見，當時狗隻追上茵茵後就將她撲倒地上，茵茵嘗試爭扎惟未能擺脫牠。鄰居拿掃把出來打狗數次，才能將狗趕走。

茵茵家人表示，女兒被狗攻擊以致左小臂骨折、膕動脈受傷、小腿肌肉大部分缺血壞死，情況嚴重得幾乎需要截肢，留院一段時間後現時情況穩定。雖然茵茵情況轉好，但手術費高昂，家人無力支付感到十分懊惱。家人透露狗主最初曾現身，但之後他們多次上門找狗主都遍尋不獲，只能見到狗主的兄弟，「孩子明天又要做手術，又要交5萬的手術費，我們前天已經在籌錢了」。

茵茵經常問什麼時候可以再跳舞，不過她的媽媽知道女兒不能再跳舞，覺得十分傷心。（網上短片截圖）

茵茵媽媽提到，女兒經常問什麼時候可以再跳舞，她坦言十分心痛，因為醫生曾透露女兒「跳舞是沒可能了」，其傷勢將會影響茵茵的活動能力。女兒受傷後

不斷向親戚朋友借錢，無奈表示「能借的都借了，真的沒有錢了」，希望狗主可以承擔責任墊支醫藥費。